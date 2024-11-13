البثور السوداء من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الدهنية ما يؤثر على مظهر البشرة ونضارتها.

والبثور السوداء تحدث بسبب المسام الواسعة حيث تتراكم الدهون والأتربة داخل هذه المسام، لذا يجب غلق هذه المسام والحفاظ على تنظيفها.

قناع طبيعي يخلصك من البثور السوداء

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من البثور السوداء ويغلق المسام الواسعة.

المكونات:-

ملعقة كبير عسل نحل

ملعقة صغيرة عصر ليمون

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ماء الورد لبعد استخدام القناع

الطريقة:-

في وعاء صغير، امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي القناع على وجهك بعد تنظيفه جيدًا، مع التركيز على المناطق التي تحتوي على البثور السوداء والمسام الواسعة.

اتركي القناع على وجهك لمدة 10-15 دقيقة.

بعد مرور الوقت، قومي بغسل وجهك باستخدام ماء دافئ ثم اشطفيه بماء بارد لإغلاق المسام.

يمكنك استخدام ماء الورد كتونر بعد غسل الوجه لتهدئة البشرة.

من الأفضل استخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.

تأكدي من اختبار المكونات على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقها على الوجه لتجنب أي ردود فعل تحسسية.

تأكدي من اختبار المكونات على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقها على الوجه لتجنب أي ردود فعل تحسسية. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد استخدام الليمون، لأنه قد يزيد من حساسية البشرة.

باتباع هذا القناع الطبيعي بانتظام، يمكنك الحصول على بشرة أكثر نقاءً ومسام مغلقة بشكل أفضل، مما يساعد على تقليل ظهور البثور السوداء والمشاكل الأخرى.

البثور السوداء

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.