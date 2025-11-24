نصائح تساعدك في تقليل ظهور النمش بالبشرة، تعرف عليها

18 حجم الخط

النمش من الأمور الشائعة التي تظهر على البشرة، خصوصا عند أصحاب البشرة الفاتحة أو الأشخاص الذين يتعرضون للشمس لفترات طويلة.

ورغم أنّه غالبا غير ضار طبيا، إلا أن الكثيرين يرغبون في تقليل ظهوره والحصول على بشرة أكثر نضارة وصفاء.

نصائح تساعد فى تقليل ظهور النمش

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن التعرض للشمس هو السبب الأساسي لظهور النمش وزيادته، لذلك، يجب اتباع بعض التعليمات لتقليل ظهور النمش بالبشرة، منها:

استخدام واقي الشمس يوميا، واحرصي على اختيار واقٍ بدرجة حماية +SPF 50، وأعيدي تطبيقه كل ساعتين خاصة في أوقات الذروة من 10 صباحا حتى 4 عصرا، واستخدمي واقي مقاوم للماء إذا كنتى في المصايف أو تتعرضين للتعرق.

ارتداء قبعة ونظارة شمسية، ويساعد ذلك في حماية الوجه من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل تحفيز الخلايا الصبغية المسؤولة عن النمش.

تجنب الشمس المباشرة قدر الإمكان، واختاري الأماكن الظليلة، ويفضل عدم الخروج في وقت الذروة إذا كانت بشرتك حساسة للشمس.

نصائح تساعدك فى تقليل ظهور النمش

اتباع روتين منتظم يساعد على توحيد لون البشرة وتخفيف مظهر النمش.ط، حيث استخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة والاهتمام بترطيب البشرة أكثر من مرة فى اليوم.

تقشير البشرة مرتين أسبوعيا، والتقشير يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد الجلد، ويفضل استخدام مقشرات كيميائية خفيفة، وتجنب المقشرات الحبيبية القوية التي تسبب تهيج للبشرة.

العناية الداخلية جزء مهم من صحة الجلد، لذا يجب تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل البرتقال، الليمون، الجوافة، الفلفل الملون، والإكثار من شرب الماء، وتناول مضادات الأكسدة مثل التوت، والرمان، والسبانخ لمكافحة الجذور الحرة المسؤولة عن التصبغات.

تجنب دعك البشرة أو فركها بقوة، لأن ذلك قد يزيد الالتهابات ويحفز ظهور النمش.

الابتعاد عن العطور على الوجه، والعطور تسبب حساسية ضوئية تزيد من التصبغات عند التعرض للشمس.

النوم الجيد، لأنه يساعد على تجديد الخلايا وتقليل مظهر البقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.