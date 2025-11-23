الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

3 زيوت طبيعية لتنعيم شعر طفلك بأمان

شعر الطفل
شعر الطفل
18 حجم الخط

العناية بشعر الطفل من الأمور التى تهتم بها العديد من الأمهات، خاصة الأطفال البنات لجعل شعرهن ناعما وطويلا وأكثر كثافة.

وعادة ما تخشى الأمهات من استخدام المستحضرات المصنعة على شعر الطفل، خوفا على صحته لأنها تحتوى على مواد كيميائية، لذا تبحث الأمهات عن بدائل طبيعية.

3 زيوت طبيعية لتنعيم شعر الطفل 

ويقول الدكتور حاتم فاروق استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك 3 زيوت طبيعية لتنعيم شعر الأطفال، ويمكن استخدامها على شعر الطفل الرضيع بعد إتمامه 6 أشهر من عمره، ومن هذه الزيوت:-

تنعيم شعر طفلك
تنعيم شعر طفلك
  • زيت جوز الهند، وهو من أفضل الزيوت التى تعمل على بترطيب الشعر وتمنع الهيشان والتقصف، كما أنه خفيف، ورائحته لطيفة، ويساعد في زيادة كثافة الشعر مع الوقت.
  • زيت اللوز الحلو، وهو غني بفيتامين E ويغذي فروة الرأس والشعر، ويجعل الشعر ناعم ولامع بدون أن يكون ثقيل على شعر الطفل.
  • زيت الأرجان، وهو فعال فى تنعيم واللمعان، ويقلل الهيشان وبيقوي الشعر من جذوره.

وأضاف فاروق، أن أفضل طريقة لاستخدام هذه الزيوت على شعر الطفل:-

  • استخدمي كمية صغيرة جدا على أطراف الشعر بعد الحمام، مرتين في الأسبوع.
  • إذا كان الشعر جاف جدا، يمكن عمل حمام زيت مرة كل أسبوعين.
  • يجب التأكد من أن هذه الزيوت نقية بنسبة 100% وليس بها أى إضافات أو عطور صناعية.
txt

حمامات زيوت طبيعية لاستعادة صحة شعرك

txt

نصائح مهمة تحمى طفلك من العدوى المنتشرة فى وقتنا الحالى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعر الطفل العناية بشعر الطفل العناية بالشعر الشعر 3 زيوت طبيعية لتنعيم شعر طفلك صحة الصحة الدكتور حاتم فاروق

مواد متعلقة

اعرفى وزن طفلك الطبيعي حسب عمره حفاظا على صحته

أخطاء فى تغذية طفلك لاعب السباحة تدمر أداءه

4 منها تخص طفلك، استشارى يقدم 10 نصائح لتجنب الأمراض المعدية في الشتاء

منها الشيب المبكر، 6 علامات إذا ظهرت في شعرك ممنوع تجاهلها

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية