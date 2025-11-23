3 زيوت طبيعية لتنعيم شعر طفلك بأمان

18 حجم الخط

العناية بشعر الطفل من الأمور التى تهتم بها العديد من الأمهات، خاصة الأطفال البنات لجعل شعرهن ناعما وطويلا وأكثر كثافة.

وعادة ما تخشى الأمهات من استخدام المستحضرات المصنعة على شعر الطفل، خوفا على صحته لأنها تحتوى على مواد كيميائية، لذا تبحث الأمهات عن بدائل طبيعية.

3 زيوت طبيعية لتنعيم شعر الطفل

ويقول الدكتور حاتم فاروق استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك 3 زيوت طبيعية لتنعيم شعر الأطفال، ويمكن استخدامها على شعر الطفل الرضيع بعد إتمامه 6 أشهر من عمره، ومن هذه الزيوت:-

تنعيم شعر طفلك

زيت جوز الهند، وهو من أفضل الزيوت التى تعمل على بترطيب الشعر وتمنع الهيشان والتقصف، كما أنه خفيف، ورائحته لطيفة، ويساعد في زيادة كثافة الشعر مع الوقت.

زيت اللوز الحلو، وهو غني بفيتامين E ويغذي فروة الرأس والشعر، ويجعل الشعر ناعم ولامع بدون أن يكون ثقيل على شعر الطفل.

زيت الأرجان، وهو فعال فى تنعيم واللمعان، ويقلل الهيشان وبيقوي الشعر من جذوره.

وأضاف فاروق، أن أفضل طريقة لاستخدام هذه الزيوت على شعر الطفل:-

استخدمي كمية صغيرة جدا على أطراف الشعر بعد الحمام، مرتين في الأسبوع.

إذا كان الشعر جاف جدا، يمكن عمل حمام زيت مرة كل أسبوعين.

يجب التأكد من أن هذه الزيوت نقية بنسبة 100% وليس بها أى إضافات أو عطور صناعية.

