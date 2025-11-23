قبل انطلاق ماراثون المرحلة الثانية، تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

بدأت فرق مكافحة العدوى التابعة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، بأعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان الانتخابية بكافة أنحاء المحافظة.

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية ووزير الصحة

وذلك بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكامل الأجهزة التنفيذية استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، ووفق تكليفات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة.

جانب من أعمال التعقيم، فيتو

تعقيم مقار اللجان الانتخابية

وقامت فرق المكافحة بأعمال تطهير وتعقيم للمدارس المخصصة للجان الانتخابية بمركز ومدينة التل الكبير،وفق خطة التأمين الطبي لإنتخابات مجلس النواب والتي ستنطلق يوم الاثنين الموافق 24 من شهر نوفمبر الجارى ولمدة يومين.

وعلى صعيد آخر، كان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المقار الانتخابية بمدرستي جواد حسني الابتدائية المشتركة "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، والمعدة لاستقبال الناخبين الذي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م، والمقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤، و٢٥ نوفمبر الجاري.

متابعة الاستعداد للانتخابات

جاء ذلك لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لهذا الحدث والإجراءات التي تم اتخاذها، وللتأكد من الانتهاء من إعداد كافة المقار لاستقبال الناخبين بالمحافظة، والبالغ عددهم حوالى ١٠٠٩٦٦٠ ناخب يقومون بالتصويت في ١٦٨ مركزا انتخابيا، لاختيار ٥ مرشحين بالنظام الفردي بثلاث دوائر انتخابية، و٣ مرشحين بنظام القائمة.

مراجعة كافة مصادر الطاقة

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية علي مراجعة كافة مصادر الطاقة والمياه والتأكد من نظافة محيط المقار الانتخابية، بالإضافة الي توفير مظلات واماكن انتظار للمواطنين حتي تتم العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

تشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية

ووجه "أكرم"، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

