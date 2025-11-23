سكرتير عام الإسماعيلية يتابع استعدادات افتتاح فرع مكتبة مصر العامة بالقنطرة شرق

18 حجم الخط

تفقد المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، مكتبة مصر العامة بمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بحضور العميد جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وأمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

والمكتبة مقامة على مساحة حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، ويضم قاعات متنوعة ومسرحًا للعروض الثقافية، وأنشطة متخصصة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى واللغات والحاسب الآلي، بالإضافة إلى قاعات تدريب للكبار.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد قاعات الأنشطة

وخلال الجولة تفقد السكرتير العام قاعات الأنشطة بالمكتبة، موجهًا بسرعة تشكيل الهيكل الوظيفي للمكتبة؛ وذلك لسرعة تشغيلها لنشر الوعي وتنمية مهارات الشباب والأطفال بمركز ومدينة القنطرة شرق.

تلا ذلك، تفقد المهندس الإسكندراني المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق؛ لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى مركز ومدينة القنطرة شرق.

تفقد المركز التكنولوجي

واستمع السكرتير العام لشرح مفصل من رانيا محمد أبو الحجاج مدير المركز التكنولوجي بالقنطرة شرق عن المعاملات بالمركز منذ عام ٢٠١٩ حتى الآن.

جانب من الجولة، فيتو

ووجَّه السكرتير العام بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

وشدد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

