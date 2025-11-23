الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية

وزير الصحة
وزير الصحة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفد إحدى الشركات لمتابعة مستجدات التعاون المشترك في توطين صناعة الأجهزة الطبية وتعزيز القدرات التشخيصية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على عدة محاور رئيسية، شملت:


• دعم مبادرات الصحة العامة من خلال تطوير قدرات الكشف المبكر والتشخيص ورعاية المرضى على مستوى الجمهورية.


• متابعة تقدم التصنيع المحلي لأجهزة الأشعة المتقدمة (الرنين المغناطيسي MRI والموجات فوق الصوتية Ultrasound)، ونقل التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.


• إنشاء مراكز تدريب متخصصة، أبرزها تطوير أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وإقامة مركز تدريبي جديد في الصعيد لرفع كفاءة أطقم الأشعة.

 


• توسيع خدمات المسح الذري (PET-CT) عبر خارطة تغطية متوازنة للمحافظات، لتقليل قوائم الانتظار وتسهيل وصول المرضى للتشخيص الدقيق.

وزير الصحة يبحث مع سفير قطر سبل تقديم المساعدة الطبية للأشقاء الفلسطينيين

حضر اللقاء: الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، والمهندس شريف مصطفى واللواء عمرو عابد مساعدا الوزير، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة شيماء فؤاد مدير عام اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.

