الأطباء تحذر من تفاقم ظاهرة التعدي عليهم: كارثة تهدد بيئة العمل وسلامة المريض

18 حجم الخط

حذر الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، من خطورة تزايد الاعتداءات على الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفيات، مؤكدا أن ما يحدث أصبح “كارثة تهدد بيئة العمل الطبية وتحولها إلى بيئة طاردة للعاملين في القطاع الصحي”.

الطواقم الطبية تعمل داخل الأقسام لخدمة المريض المصري

وقال القاضي في تصريحات صحفية: إن الطواقم الطبية تعمل داخل الأقسام لخدمة المريض المصري على الرغم من تدني أجور النوبتجيات وانخفاض الرواتب، ويؤدون واجبهم كأمانة التزموا بها بموجب قسم الطبيب، إلا أن الاعتداءات المادية والمعنوية التي يتعرضون لها أصبحت تمثل خطرا مباشرا يهدد استمرار الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.

وأوضح أن الاعتداء على طبيب في قسم هام مثل الطوارئ أو أمراض القلب أثناء مباشرته لحالات حرجة تحتاج لتدخل فوري لا يعرّض الطبيب وحده للخطر، بل يهدد حياة مرضى آخرين “تفرق معهم الدقائق” في تلقي العلاج، وهو ما ينعكس سلبًا على سلامة المريض المصري.

وأشار إلى أن الطبيب لا يتحمل مسئولية نقص أسرة العناية المركزة أو عجز المستلزمات الطبية، لكنه يكون بحكم موقعه أول من يواجه المريض وذويه، وهو ما يجعله عرضة للهجوم في مواقف خارجة عن إرادته.

وشدد القاضي على ضرورة حماية مقدرات الدولة من طواقم طبية ومنشآت صحية، وإعمال قانون رقم 94 لسنة 2015 بجميع مواده، لضمان ردع هذه الظاهرة المتزايدة والتصدي لها بكل حزم حفاظا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.