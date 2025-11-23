أبرزها الشيخوخة المبكرة، دراسات تكشف أضرار الوحدة والعزلة

18 حجم الخط

يشهد العالم اليوم ما يسمى بـ"وباء الوحدة"، رغم التوسع الهائل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فبينما تبدو الشبكات الرقمية وسيلة للتقارب والتفاعل، تكشف الدراسات أن مشاعر العزلة في تزايد مستمر، وأن الوحدة باتت تُشكّل خطرا صحيا حقيقيا يتجاوز الجانب النفسي ليطاول الدماغ والجسم، وقد يسرع بصورة صادمة عمليات الشيخوخة.

وتوضح الدكتورة بيلاي، أخصائية الصحة النفسية، أن الوحدة ليست مجرد شعور عابر، بل حالة مستمرة ترهق الجسد والعقل على المدى الطويل وفقا لما نشر على Onlymyhealth.

تقول: "يمكن للوحدة أن تُسرّع الشيخوخة لأنها تسبب ضغطًا طويل الأمد على الجسم والعقل، وهذا الضغط قد يُلحق الضرر بالصحة تدريجيًا.

فعندما يشعر الشخص بالوحدة لفترة طويلة، يفرز الجسم المزيد من هرمونات التوتر، مما قد يزيد الالتهاب ويُضعف المناعة، ويزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض".

وتضيف: "يمكن للوحدة أيضًا أن تُسبب اضطرابات في النوم، وتقلل من النشاط البدني، وتؤثر على صحة القلب، وكل ذلك يُسرّع شيخوخة الجسم، كما قد تؤثر على الذاكرة والمزاج، وقد تؤدي إلى القلق أو الاكتئاب، مما يزيد الضغط على الدماغ.

ومن خلال البقاء على تواصل اجتماعي، والتحدث مع الأصدقاء أو العائلة، وممارسة أنشطة ممتعة، يمكن للشخص حماية صحته العقلية والجسدية، وإبطاء آثار الشيخوخة".

كيف تؤثر الوحدة على الدماغ؟

تصف الدكتورة بيلاي التأثيرات العميقة للعزلة المستمرة على الدماغ، موضحة أن الشعور بالوحدة يمكن أن يغير طريقة عمل الدماغ بشكل فعلي.

وتقول: "فترات الوحدة الطويلة قد تغير طريقة عمل الدماغ وطريقة تعامله مع التوتر.

وعندما يشعر المرء بالوحدة، يصبح دماغه أكثر يقظةً للتهديدات، مما قد يشعره بالقلق والتوتر وعدم الأمان حتى في الظروف الطبيعية".

وتشير إلى أن الوحدة تضعف أيضًا القدرة على التركيز والتذكر واتخاذ القرارات، بسبب بقاء هرمونات التوتر مرتفعة لفترات طويلة. ومع مرور الوقت، قد تزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بالاكتئاب ومشكلات النوم.

وتؤكد: "التواصل مع الآخرين، ومشاركة المشاعر، وممارسة الأنشطة التي تُسعد الشخص، كلها عوامل تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل الآثار السلبية للوحدة".

الوحدة وفقدان الذاكرة

من أكثر الجوانب إثارة للقلق هو ارتباط الوحدة بفقدان الذاكرة.

فبحسب الأطباء، الضغط النفسي المزمن عاملًا مباشرًا في إضعاف المناطق الدماغية المسؤولة عن التعلم والتذكر.

وتوضح الدكتورة بيلاي: "نعم، الوحدة قد تسبب فقدان الذاكرة لأن التوتر العاطفي طويل الأمد يؤثر على مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم والتذكر. فعندما يشعر الشخص بالوحدة لفترة طويلة، يفرز الجسم المزيد من هرمونات التوتر، مما يضعف الروابط بين الخلايا العصبية".

وتضيف: "إن تلف الخلايا العصبية يؤدي إلى زيادة صعوبة تخزين المعلومات الجديدة أو استرجاع الmemories القديمة.

ويمكن للوحدة أيضًا أن تسبب اضطرابًا في النوم، وتقلل من الدافعية، وتزيد من خطر الإصابة بالقلق أو الاكتئاب، وكلها عوامل تؤثر سلبًا على الذاكرة.

وتُظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يحافظون على تواصل اجتماعي يميلون إلى الحفاظ على ذاكرة قوية لفترة أطول".

كيف تؤثر الوحدة على متوسط العمر؟

لا يتوقف أثر الوحدة عند الصحة النفسية والذهنية، بل يمتد ليطال متوسط العمر المتوقع.

وتوضح الدكتورة بيلاي: "الوحدة تضع الشخص في مواقف طويلة الأمد من الضغط على العقل والجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية. فعندما يشعر الشخص بالوحدة لأشهر أو سنوات عديدة، تبقى هرمونات التوتر مرتفعة، مما يضعف جهاز المناعة، ويرفع ضغط الدم، ويزيد الالتهابات، وهي عوامل قد تؤدي إلى أمراض القلب أو غيرها من الحالات الخطيرة".

وتضيف أن الوحدة قد تسبب أيضًا اضطرابات في النوم، وتقلل من النشاط البدني، وقد تدفع إلى عادات غير صحية مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين، وهو ما يلحق ضررًا أكبر بالصحة العامة، ومع مرور الوقت "يمكن أن تقصر هذه التغييرات من العمر".

الآثار الجانبية للوحدة على الصحة البدنية

ترصد الدكتورة بيلاي مجموعة من الآثار الملموسة للوحدة على الجسم، منها:

ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

ضعف جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالات العدوى.

قلة النوم واضطراباته، وما يرافق ذلك من تعب مزمن وانخفاض الطاقة.

الصداع، ومشكلات الجهاز الهضمي، وتوتر العضلات.

زيادة الالتهاب في الجسم، وهو مرتبط بأمراض مثل السكري والتهاب المفاصل.

الآثار الجانبية للوحدة على الصحة النفسية

كما تخلف الوحدة تأثيرات عميقة على النفس، أبرزها:

الشعور بالحزن والقلق والإحباط.

انخفاض احترام الذات والشعور بعدم القيمة أو الانفصال عن المجتمع.

تراجع القدرة على التركيز والذاكرة واتخاذ القرارات.

مشكلات في النوم، ونوبات قلق، وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تبعث السعادة سابقًا.



وتشير الدراسات إلى وجود ارتباط بين الوحدة وارتفاع معدلات الاكتئاب والاضطرابات النفسية المختلفة.

