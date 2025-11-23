الصحة: تقديم خدمات علاج على نفقة الدولة بقيمة 13.2 مليار جنيه في 5 شهور

18 حجم الخط

اطلع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أبرز إنجازات قطاع الطب العلاجي خلال أكتوبر 2025، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان عام الوزارة بحضور قيادات قطاع الطب العلاجي، حيث استُعرض تقريرا مفصلا قدمه الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي.

مستشفيات القطاع العلاجي استقبلت بالعيادات الخارجية أكثر من 9.5 مليون متردد

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات القطاع استقبلت بالعيادات الخارجية أكثر من 9.5 مليون متردد، وفي الاستقبال والطوارئ 3 ملايين حالة، وأُجريت 377,000 عملية جراحية.

وأشار إلى أن العرض تضمن مضاعفة أسرّة الرعاية المركزة ووحدات السكتة الدماغية، وإضافة وحدات غسيل كلوي جديدة، وتركيب أجهزة سونار 3D و4D، وتفعيل جراحات المخ والقلب المفتوح، وتعزيز خدمات أورام الثدي.

نوه «عبد الغفار» إلى تنفيذ 108 أيام تدريبية استفاد منها 13,076 أخصائيًا وممارسًا بإدارة العلاج الطبيعي، وافتتاح أقسام جديدة بالفيوم وكفر الشيخ والدقهلية، مع توجيه الوزير بالاستغلال الأمثل للأجهزة الحديثة، وتوفير 40 جهازًا جديدًا بإدارة الأسنان، وإنشاء معمل تركيبات ثابتة وعيادات جديدة.

إنشاء نظام مميكن لإدارة وتشغيل المستلزمات الطبية

وأضاف أن الوزير وجه بإنشاء نظام مميكن لإدارة وتشغيل المستلزمات الطبية، وتسجيل كافة التدخلات العلاجية، والاستعانة بالكفاءات المتخصصة، وتدريب شباب الأطباء.

وفي مجال الأشعة، تم معاينة 210 منشآت وترخيص 138 منشأة أشعة مؤينة و28 غير مؤينة، وتدريب 54 طبيبًا على برامج متقدمة، مع توجيه الوزير بميكنة معدلات تشغيل الأجهزة لاكتشاف الأعطال فورًا.

أما المجالس الطبية المتخصصة، فقدمت خدمات علاجية على نفقة الدولة بقيمة 13.2 مليار جنيه، في الفترة من 1 يوليو لـ15 نوفمبر 2025، وناظرت 700 حالة عبر الفيديو كونفرانس، مع التأكيد على وضع ضوابط صارمة للاستحقاق وحوكمة القرارات.

وفي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وخدمات الدم، تم توفير الأدوية مجانًا لجميع المتعايشين، وتفعيل أجهزة GeneXpert بـ11 محافظة، وفحص الحمض النووي لبنوك الدم بنسبة 91.11%، وتنفيذ أكثر من 1000 حملة تبرع بالدم.

وعن خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة، تم استقبال 59,199 طلبًا عبر الخط الساخن (137) وتسكين 44,828 حالة، مع إضافة 296 سرير رعاية كبار، و271 سرير رعاية أطفال، و227 حضانة.

كما حققت الإدارة العامة للشئون الصيدلية، توفير بدائل صناعة مصرية بـ221 مليون جنيه، وتفعيل برامج ترشيد المضادات الحيوية، وتنفيذ 56 مأمورية تفتيش.

وفي الصحة النفسية، استقبلت المنصة الإلكترونية 117,149 زائرًا، وأُجريت 13,632 جلسة علاجية، وافتتح قسم الحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة، وصدر 284 كارت خدمات متكاملة، وفُحص 16,095 موظفًا وسائقًا للكشف عن التعاطي، مع تطوير بروتوكولات علاج كبار السن.

