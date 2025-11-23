الصحة: علاج مريضة بـ"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق الطبي بمستشفى 15 مايو التخصصي في علاج مريضة تبلغ من العمر 25 عامًا، وصلت إلى قسم الطوارئ عقب تعرضها لسقوط من ارتفاع، حيث لاحظ الأطباء أثناء الفحص وجود كيس غير معتاد بجوار جذع المخ استدعى التدخل الفوري وإجراء فحوصات دقيقة لتقييم الحالة.

متلازمة فون هيبل–لينداو (VHL)

وقالت وزارة الصحة إنه تم على الفور حجز المريضة بالمستشفى وإجراء أشعة رنين مغناطيسي بالصبغة على المخ والحبل الشوكي، والتي كشفت عن وجود ورم دموي بالمخ إضافة إلى تكيسات بالحبل الشوكي. وبناءً على النتائج الأولية، رجّح الفريق الطبي إصابة المريضة بـ متلازمة فون هيبل–لينداو (VHL)، وهي حالة وراثية نادرة الحدوث تصيب نحو 1 من كل 36,000 شخص عالميًا.

أهمية إجراء فحوصات لبقية أفراد العائلة

وخضعَت المريضة لاحقًا لأشعة مقطعية على البطن والحوض، والتي أظهرت وجود كيسين على البنكرياس، ما عزز التشخيص المبدئي للحالة. ونتيجة للطبيعة الوراثية للمتلازمة، شدّد الأطباء على أهمية إجراء فحوصات لبقية أفراد العائلة، إلى جانب ضرورة المتابعة الدورية وتلقي علاج إشعاعي متخصص حسبما تقتضيه الحالة.

وخلال استكمال التقييم الطبي الشامل، اكتشف الفريق المعالج وجود انفصال شبكي قديم ومياه بيضاء مضاعفة بالعين اليسرى، مما استدعى وضع خطة متكاملة لمتابعة الحالة البصرية وعلاجها.

وأكد المستشفى أن هذا النجاح جاء ثمرة تعاون وجهود جميع أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاته، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدقيقة للحالة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.