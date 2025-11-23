الأحد 23 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية والقناة الناقلة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يلتقي فريق المصري وضيفه كايزر شيفز الجنوب أفريقي مساء اليوم الأحد بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.   

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 

وتنطلق مباراة المصري وكايزر شيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء اليوم الأحد على استاد السويس الجديد بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.  

القناة الناقلة لمباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 6 الناقل الحصري للبطولة.  

ويسعى المصري البورسعيدي إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة التي تضم الزمالك وزيسكو. 

حكام مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة النادي المصري وكايزر شيفز الجنوب أفريقي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة ليبيريا كل من واشنطن دولو حكمًا للساحة ومساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الأوغندي هارونا ماواندا مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفى جالو مهام المنسق العام للمباراة، والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة. 

