المصري في مهمة صعبة أمام كايزر شيفز في الكونفدرالية

18 حجم الخط

يلتقي فريق المصري وضيفه كايزر شيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد السويس الجديد بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى المصري البورسعيدي إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة التي تضم معه الزمالك وزيسكو.

مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة النادي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة ليبيريا كل من واشنطن دولو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الأوغندي هارونا ماواندا مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفى جالو مهام المنسق العام للمباراة والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.