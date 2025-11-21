الجمعة 21 نوفمبر 2025
رياضة

موعد المؤتمر الصحفي لـ فريقي المصري وكايزر شيفز استعدادا للكونفيدرالية

المصري
المصري
 حدد الاتحاد الإفريقي كاف موعد المؤتمر الصحفي لفريقي المصري وكايزر شيفز الجنوب أفريقي قبل مواجهتهما بالجولة الأولى لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد المؤتمر الصحفي لنبيل الكوكي المدير الفني للمصري 

 ويقام المؤتمر الصحفي لنبيل الكوكي المدير الفني للمصري غدا السبت 2025/11/22 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السويس الجديد.

موعد المؤتمر الصحفي لخليل بن يوسف مدرب كايزر شيفز 

 ويقام المؤتمر الصحفي لخليل بن يوسف مدرب كايزر شيفز غدا السبت 2025/11/22 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء  بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السويس الجديد.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 


يلتقي فريق المصري وضيفه كايزر شيفز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدا الأحد على ستاد السويس الجديد بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة النادي المصري وضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة ليبيريا كل من واشنطن دولو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الأوغندي هارونا ماواندا مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفى جالو مهام المنسق العام للمباراة والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة.

