الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجموعة بيراميدز، نهضة بركان يتقدم على باور ديناموز بثنائية في الشوط الأول

نهضة بركان
نهضة بركان
18 حجم الخط

تقدم فريق نهضة بركان علي باور ديناموز الزامبي بثنائية نظيفة في الشوط الاول من مباراة الفريقين على أرضية الملعب البلدي ببركان بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

مباراة نهضة بركان أمام باور ديناموز

أحرز ثنائية نهضة بركان ارون كاتيبي في مرماه بهدف عكسي في الدقيقة 13 منير شعير في الدقيقة 16.

تشكيل نهضة بركان أمام باور ديناموز

وأعلن معين الشعباني، مدرب نهضة بركان عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها المواجهة أمام باور ديناموز الزامبي.

المحمدي - الموساوي - عسال - الحدادي - منعوت - لامين كامارا - خيري - المورابط - شويعر - مهري - بول فالير باسايين

 

وياتي نهضة بركان وباور ديناموز ضمن مجموعة بيراميدز ومعهم ريفرز يونايتد النيجيري في المجموعة الاولي بدور المجموعات بدوري الابطال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا مباراة نهضة بركان امام باور ديناموز نهضة بركان

مواد متعلقة

الدوري المصري، تعادل مودرن سبورت والبنك سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال إفريقيا، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة ريفرز النيجيري

بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري الأبطال (صور)

أسامة فيصل وأحمد ريان يقودان البنك الأهلى أمام مودرن فى الدوري

حسام حسن يقود مودرن سبورت أمام البنك الأهلي في الدوري

تعادل بورنموث ووست هام 2-2 في الدوري الإنجليزي

سيراميكا كليوباترا يفوز على فاركو بثنائية ويحتفظ بصدارة الدوري

الدوري المصري، فاركو وسيراميكا كليوباترا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية