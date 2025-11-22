محمد دسوقي أفضل لاعب في مباراة مودرن سبورت والبنك

18 حجم الخط

حصد اللاعب محمد دسوقي مدافع فريق مودرن سبورت جائزة رجل المباراة أمام فريق البنك الأهلي ، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الـ١٤ من مسابقة دوري نايل.

وتعادل فريقا مودرن سبورت وفريق البنك الأهلي سلبيا على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

ترتيب مودرن سبورت والبنك الأهلي في جدول الدوري

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها بعدما خاض 13 مباراة نجح خلالها في الفوز بأربعة مباريات وتعادل في 5 وتلقى الخسارة في 4 مباريات أخرى.

فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 17 نقطة، جمعها بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 8 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين.

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بالدوري

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد السلام.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، محمد مسعد عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

هجوم: حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل، فيجيري، أحمد يوسف، محمود شعبان، أحمد المزهود، رشاد المتولي، ارنولد ايبا، محمود ممدوح

وأعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة مودرن فى الدوري



وكان التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمي ..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع ..محمود الجزار، مصطفى الزناري، احمد متعب، مصطفى دويدار

خط الوسط ..محمود عماد، احمد النادري، محمد إبراهيم

خط الهجوم ..ياو انور، اسامة فيصل، احمد ياسر ريان

وجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، هشام صلاح، مصطفى عبد الرحيم، امير مدحت، احمد مدبولي، سيد نيمار، احمد اوفا.

حكام مباراة مودرن سبورت أمام البنك الأهلي

وادار لقاء مودرن سبورت ضد البنك الأهلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة) أحمد صلاح وأحمد مجدي الشيخ (مساعدين) عمرو السيد (حكمًا رابعًا) خالد الغندور وأحمد حامد فهيم (تقنية الفيديو).

