مجموعة بيراميدز، نهضة بركان يفوز على باور ديناموز بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال

فاز فريق نهضة بركان على نظيره باور ديناموز الزامبي بثلاثية نظيفة من مباراة الفريقين على أرضية الملعب البلدي ببركان بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة نهضة بركان وباور ديناموز

أحرز ثلاثية نهضة بركان ارون كاتيبي في مرماه بهدف عكسي في الدقيقة 13 منير شعير في الدقيقة 16 وبول ياسين في الدقيقة 65

تشكيل نهضة بركان أمام باور ديناموز

وأعلن معين الشعباني، مدرب نهضة بركان عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها المواجهة أمام باور ديناموز الزامبي.

المحمدي - الموساوي - عسال - الحدادي - منعوت - لامين كامارا - خيري - المورابط - شويعر - مهري - بول فالير باسايين

وياتي نهضة بركان وباور ديناموز ضمن مجموعة بيراميدز ومعهم ريفرز يونايتد النيجيري في المجموعة الاولي بدور المجموعات بدوري الابطال.

