بتروجت يتحدى حرس الحدود في الدوري المصري

يلتقى فريق بتروجت نظيره حرس الحدود في الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بتروجت وحرس الحدود فى الدوري المصري

ويسعى فريق بتروجت بقيادة سيد عيد للعودة إلى طريق الانتصارات بعد غياب استمر لمدة ثلاث مباريات، حيث تعادل مع الأهلي بهدف لمثله، قبل أن يتعرض لهزيمتين متتاليتين أمام سيراميكا وزد بنتيجة 2-1، ولعب الفريق البترولي 12 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها الفوز في ثلاث مواجهات فقط، مقابل ستة تعادلات وثلاث هزائم، ليجمع 15 نقطة.



ونفس الحال في حرس الحدود، إذ لم يحقق الفريق الفوز في آخر أربع مباريات، حيث تعادل مع وادي دجلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيًا مع غزل المحلة، قبل أن يخسر أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرًا تلقى هزيمة ثقيلة من سيراميكا بثلاثية نظيفة.

ويمتلك الحرس 13 نقطة جمعها من 12 مباراة، بعدما حقق الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل في أربع وخسر خمس مباريات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 5 مساء - قناة Ontime Sports 1

بتروجت ضد حرس الحدود - 8 مساء - قناة Ontime Sports 2

كهرباء الإسماعيلية ضد زد - 8 مساء - قناة Ontime Sports 1

