أخبار الحوادث اليوم: تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء.. حبس 3 عاملين بتهمة هتك عرض عدد من الأطفال داخل مدرسة خاصة.. وتأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء بتخفيضات 40%

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومستحضرات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه في حملة موسعة بقنا

أسفرت حملة أمنية مكثفة عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة قنا، وضبط أسلحة ومخدرات تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، فى ضربة جديدة تستهدف تدمير البؤر الإجرامية وملاحقة جالبى ومتجرى المخدرات.

حملات أمنية مكثفة على الأسواق لمنع التلاعب بأسعار الخبز

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الهادفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار بما يحقق أرباحًا غير مشروعة.

أكاديمية الشرطة تكثف تدريب الطالبات على كشف تزوير وثائق السفر

نظّمت أكاديمية الشرطة برنامجًا تدريبيًا موسعًا لطالبات كلية الشرطة، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لرفع كفاءة الكوادر البشرية ودعم جاهزيتها في مجالات العمل الأمني المتقدمة.

الأحوال المدنية تواصل نشر القوافل لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

تواصل وزارة الداخلية تعزيز دورها المجتمعى عبر تيسير حصول المواطنين على خدمات الأحوال المدنية، من خلال قوافل متنقلة مجهزة تقدم مختلف الخدمات فى أماكن تواجدهم، بما يحقق سرعة واختصارًا للوقت، ويخفف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

ضبط 60 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لرفع مستوى الأمان المرورى وتحسين حركة السير على مختلف الطرق والمحاور بالجمهورية، من خلال حملات يومية تستهدف المخالفات المؤثرة على سلامة المواطنين.

بقيمة 14 مليون جنيه، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

فيديو تحطيم فلاتر مياه يدفع الداخلية لتحرك حاسم

كشف الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بإتلاف وتكسير عدد من فلاتر المياه.

الأمن يكشف ملابسات فيديو فتاة داخل صندوق سيارة أجرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل، والذي ظهر خلاله قائد سيارة أجرة يسمح لفتاة بالجلوس داخل الصندوق الخلفي للسيارة أثناء سيرها، في تصرف عرّض حياتها وحياة المارة للخطر بالإسكندرية.

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي، لجلسة 25 نوفمبر لحين حضور محامي المتهم الأول، مع حبس رمضان صبحي للجلسة القادمة.

حبس 3 عاملين بتهمة هتك عرض عدد من الأطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس 3 عاملين بتهمة هتك عرض عدد من الأطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيق.

