ضحايا هتك العرض بمدرسة في السلام يخضعون للكشف الطبي

يخضع الآن ضحايا هتك العرض على يد 3 عمال داخل مدرسة خاصة بالسلام للكشف الطبي في مصلحة الطب الشرعي لبيان هل تعرضوا لاعتداء جنسي من عدمه تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة الكلية.  

ووجه أهالي الضحايا اتهاما للمقبوض عليهم بهتك عرض أطفالهم وأخذهم إلى مكان بعيد لتنفيذ جريمتهم، مشيرين إلى أن أبناءهم أخبروهم بتفاصيل ما حدث وأن الجناة كانوا يأخذونهم إلى مخزن مظلم وبعيد ثم يفعلون بهم أفعالا مشينة.

فيما أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات مشيرين إلى أنهم يتعاملون مع الأطفال بشكل سوي.

وتبين من معاينة مسرح الجريمة وجود أبواب حديدية لمخزن خردوات بالمكان، فضلا عن كونه في مكان بعيد عن المدرسة بعض الشيء.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الضحايا وأكدوا أن المتهمين كانوا يستدرجونهم إلى غرفة تستخدم كمخزن ملاصقة لغرفة السائقين، ثم يعتدون عليهم ويهددونهم بأدوات حادة "سكين" لمنعهم من الإبلاغ عن أفعالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات متعددة من أولياء أمور عدد من الأطفال يتهمون بعض العاملين بمدرسة خاصة بالتحرش بأبنائهم.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

الجريدة الرسمية