مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه في حملة موسعة بقنا

أسفرت حملة أمنية مكثفة عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة قنا، وضبط أسلحة ومخدرات تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، فى ضربة جديدة تستهدف تدمير البؤر الإجرامية وملاحقة جالبى ومتجرى المخدرات.

وفقًا لمصادر أمنية، توافرت معلومات لقطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، حول نشاط بؤر إجرامية فى عدد من المحافظات تضم عناصر شديدة الخطورة تتاجر فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ مأمورية موسعة بمشاركة قوات الأمن المركزى، جرى استهداف تلك البؤر، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة سبق الحكم عليه فى جنايتى مخدرات وسلاح نارى، وذلك داخل نطاق محافظة قنا.

أسفرت الحملة عن ضبط باقى عناصر الشبكات الإجرامية، وبحوزتهم أكثر من 414 كيلوجرام مخدرات متنوعة «حشيش، هيدرو، شابو، أفيون، هيروين، شادو، بودرة حشيش صناعى» وأكثر من 1300 قرص مخدر، 85 قطعة سلاح نارى متنوعة «19 بندقية آلية، 25 خرطوش، 40 فرد خرطوش، طبنجة».

وأوضحت المصادر أن القيمة المالية للمضبوطات تتجاوز50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

الجريدة الرسمية