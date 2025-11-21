الجمعة 21 نوفمبر 2025
فرحان بمرشح مجلس النواب، حبس شخص أطلق أعيرة نارية في الفيوم 15 يوما

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو
قررت نيابة ابشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص (بندقية آلية) واستخدامه في إطلاق أعيرة نارية في الهواء، بشكل عشوائي، ابتهاجًا بنتائج الحصر العددي للانتخابات البرلمانية بدائرة ابشواي.

تفاصيل إطلاق مواطن النار في الهواء عشوائيا 

كانت أجهزة الرصد بوزارة الداخلية قد رصدت أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية بكثافة من بندقية آلية، عقب انتهاء عمليات الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة بالفيوم، وتضم  مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، معتقدًا فوز مرشح يؤيده بمقعد في مجلس النواب، ما عرض حياة المواطنين للخطر، وحددت المصادر السرية شخصية المتهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وعرضه على النيابة، التي وجهت له تهم حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وإطلاق الأعيرة النارية في التجمعات.

 

 

 

