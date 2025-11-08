مصر للطيران تشارك في عمومية الاتحاد العربي للنقل الجوي

18 حجم الخط

يشارك رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران الطيار أحمد عادل، في جلسة نقاشية بعنوان التحديات الاستراتيجية في صناعة النقل الجوي وذلك على هامش مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية رقم 58 للاتحاد العربي للنقل الجوي (أكو) بالعاصمة المغربية الرباط.

خطة مصر للطيران لزيادة معدلات التشغيل

وخلال الحلقة أوضح الطيار أحمد عادل أن شركة مصر للطيران، تسعى إلي زيادة معدلاتها التشغيلية وتحقيق خطتها التوسعية فى عدد من نقاط التشغيل وزيادة أسطول مصرللطيران بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه صناعة النقل الجوي عامة ومصر للطيران خاصة، بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية الاستثمارية في المطارات، والبدء في إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي بما يعزز القدرة الاستيعابية للمطارات المصرية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وشركة مصر للطيران.

التعافي من جائحة كورونا

وأشار عادل إلى أن تلك التحديات تشمل التعافي من جائحة كورونا، وآثارها على سلاسل التوريد، وأكد التزام شركة مصرللطيران بتحقيق الاستدامة البيئية بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي وكافة الأطراف المعنية، خاصة في ضوء القرار الصادر عن الاتحاد بضرورة توحيد الإجراءات والمعايير تحت مظلة إيكاو.

