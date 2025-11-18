مصر للطيران توقع اتفاقية بيع وإعادة استئجار لطائرتين من طراز إيرباص A350-900

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع اتفاقية استراتيجية بنظام البيع وإعادة الاستئجار مع شركة (Macquarie AirFinance)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تأجير الطائرات، وذلك لطائرتين جديدتين من طراز أيرباص A350-900، وذلك في إطار تعاقد الشركة على شراء عدد ستة عشر (16) طائرة من نفس الطراز.

مشاركة مصر للطيران في معرض دبي للطيران

وأوضحت شركة مصر للطيران أنه جرى التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، حيث وقّعها كلٌّ من الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وإيمون باين، الرئيس التنفيذي لشركة Macquarie، في خطوة هامة تعزّز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ومن المقرر تسليم الطائرتين من طراز A350-900 وضمّهما إلى أسطول مصر للطيران في عام 2026، وتوفّر هذه الصفقة حلًّا تمويليًا مرنًا وفعالًا من حيث رأس المال، وهو عنصر أساسي لدعم برنامج تحديث الأسطول الطموح للشركة ومواكبة التوسع الكبير في شبكة وجهاتها طويلة المدى.



اختيار مصر للطيران للتعاقد على طرازات ايرباص A350-900

وأكد الطيار أحمد عادل أهمية هذه الشراكة، قائلًا: "تُعد الشراكة مع Macquarie من خلال هيكل البيع وإعادة الاستئجار والتي تعدً خطوة هامه للحفاظ على استراتيجية الشركة لتجديد الأسطول". مضيفا: “إن الطائرة A350-900 ستلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التوسع من خلال توفير مستوى عالي من الراحة والخبرة لركاب مصر للطيران، إلى جانب تحقيق الكفاءة التشغيلية اللازمة للنمو المستدام، وبفضل هذا الحل التمويلي المرن، يمكننا تحقيق أهدافنا الاستراتيجية مع الحد من النفقات الرأسمالية”.

ومن جانبه، صرّح إيمون باين، الرئيس التنفيذي Macquarie، أن الصفقة تعزز بشكل كبير وجودهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وتبني على علاقة الشركة الناجحة مع مصر للطيران، مشيرا إلى أن الأداء الاستثنائي لطائرة A350، إلى جانب قوتها في السوق، يجعل منها أصلًا عالي القيمة وإضافة ممتازة".

وتجسد هذه الشراكة التزام الشركتين بالاستثمار في تقنيات الطيران من الجيل القادم، بما يدعم الاستدامة ويعزز الترابط العالمي.

يذكر أن طائرة أيرباص A350 من الطائرات عريضة البدن، وتُعتبر A350 واحدة من أكثر الطائرات تطورًا وكفاءة وسيولة في السوق اليوم، ما يجعلها الخيار الأمثل لتمكين مصر للطيران من ربط مصر بوجهات عالمية جديدة عبر القارات بكفاءة عالية وجاذبية كبيرة للركاب.

