مصر للطيران تشارك في بورصة لندن السياحية

احمد عادل رئيس الشركة
احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
شاركت مصر للطيران بجناح متميز في معرض سوق السفر العالمي WTM بلندن، والذي يعد أحد أهم وأكبر المعارض الدولية في مجال السفر والسياحة والذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

مشاركة مصر للطيران في بورصة لندن السياحية

وشاركت مصر للطيران بوفد رسمي برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، ضم الوفد الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وعلى هامش فعاليات المعرض التقي شريف فتحي وزير السياحة والأثار والطيار أحمد عادل، حيث قدم رئيس الشركة التهنئة لمعالي لوزير السياحة والآثار على افتتاح المتحف المصري الكبير، كما تناول اللقاء سُبل التعاون بين الوزارة والشركة في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، والترويج للمقاصد السياحية المصرية بالتعاون مع شركاء مصر للطيران في مختلف الأسواق العالمية.
 

زيادة عدد الرحلات بين القاهرة والشارقة

وفي هذا الإطار، التقى الطيار أحمد عادل وعلي سالم  رئيس مطار الشارقة والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل زيادة عدد الرحلات بين القاهرة والشارقة تعزيزًا لحركة السفر بين البلدين الشقيقين.  

وشهدت فعاليات المعرض حضورًا قويًا لوفد مصر للطيران، الذي أجرى سلسلة من اللقاءات مع ممثلي شركات الطيران ووكلاء السياحة ومشغلي المطارات الدولية، بهدف تعزيز التعاون وزيادة رحلات مصر للطيران إلى العديد من الوجهات الدولية.

والتقى الوفد ممثلي الهيئة السعودية للسياحة، ضم كل من أحمد عبد الكريم نائب الرئيس للطيران، ويوسف عادل مهرجي مدير  شراكات الطيران، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وزيادة معدل الرحلات بين مصر والسعودية.

وعلى مستوى السوق البريطاني، التقى وفد مصر للطيران وفدًا من نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، حيث تمت مناقشة إمكانية رعاية النادي من جانب مصر للطيران في إطار خطط الشركة للتوسع في مجالات التسويق والرعاية الرياضية العالمية.

الطلب المتزايد على الرحلات بين مصر وبريطانيا

كما أجرى الوفد اجتماعًا مع ممثلي مطار برمنجهام الدولي لبحث فتح خط طيران جديد لتغطية الطلب المتزايد على الرحلات بين مصر وبريطانيا.

وفي سياق أخر، اجتمع الوفد بممثلي شركة Aeroservices البريطانية وناقش الطرفان العديد من أوجه التعاون المشتركة في توفير قطع غيار الطائرات وسلاسل التوريد والتعاون في مجال صيانة أجزاء الطائرات للحفاظ على تشغل أمثل لأسطول مصر للطيران.

وصرح الطيار أحمد عادل قائلًا: "مشاركة مصرللطيران في هذا المحفل العالمي والإقبال الذي شهده جناح الشركة يؤكد ريادتها ويبرز اسمها بين كبرى شركات الطيران العالمية ويعزز مكانتها كناقل عالمي وداعم لقطاع السياحة في جمهورية مصر العربية والمنطقة."

زيادة في نسبة الركاب القادمين والمسافرين بغرض السياحة

وأضاف: "الوفد حقق أهدافه بالمشاركة من خلال الجناح والاجتماعات الثنائية أثمرت عن اتفاق وجهات النظر مع مختلف الجهات المشاركة مما يعد بتحقيق زيادة في نسبة الركاب القادمين والمسافرين بغرض السياحة ويسهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجيتنا التوسعية نحو وجهات جديدة في مختلف القارات بهدف تقديم خدمة أفضل للركاب ورفع نسبة الأرباح."

وشهد جناح مصر للطيران خلال فعاليات المعرض تنظيم سحب قرعة وعجلة حظ في أجواء مبهجة جذبت الزائرين، وتم خلالها توزيع هدايا متنوعة على الفائزين، في إطار حرص الشركة على التواصل المباشر مع جمهورها والترويج لخدماتها بصورة مبتكرة وجذابة.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث العالمي ضمن استراتيجيتها لتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية، والتعاون مع شركاء السياحة والطيران لزيادة حركة السفر إلى مصر ودعم مكانتها كوجهة سياحية عالمية متميزة.

