مصر للطيران توضح ملابسات تأخر رحلة المدينة المنورة

مصر للطيران
مصر للطيران
أعلنت شركة مصر للطيران، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رحلة مصر للطيران رقم MS676 القادمة من المدينة المنورة إلى القاهرة.

تأخر وصول رحلة مصر القادمة من المدينة المنورة

واكدت شركة مصر للطيران، التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وخدمة الركاب وفقًا لأعلى المستويات الدولية.

وشهدت الرحلة تأخيرًا في الإقلاع  نتيجة عطل فني طارئ تم اكتشافه أثناء مرحلة الاستعداد للتحرك من مطار المدينة المنورة، وهو ما استلزم تأجيل الإقلاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية الطائرة.

وفور ورود الإخطار الفني، تم التنسيق مع سلطات مطار المدينة المنورة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إنزال الركاب إلى صالة السفر وتقديم الوجبات والمشروبات المناسبة لهم، فضلًا عن تخصيص استراحات لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء تحالف ستار العالمى، وتحديث شاشات المطار والإعلان بشكل متكرر عن حالة الرحلة وسبب التأخير بكل شفافية ووضوح.

العطل الفني لرحلة مصر للطيران 

وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في الساعة 06:05 بالتوقيت المحلي، وتم تجهيز الرحلة للإقلاع في الساعة 06:50.

وأقلعت الرحلة في تمام الساعة 07:30 صباحًا متجهة إلى القاهرة بإجمالي تأخير قدره خمس ساعات، ناتجة عن ظروف فنية بحتة خارجة عن إرادة الشركة، تمت معالجتها وفقًا للإجراءات المعتمدة دوليًا لضمان أقصى درجات السلامة والأمان.

وتؤكد شركة مصر للطيران أن الموقف تمت متابعته ميدانيًا من قبل مدير محطة الشركة بالمدينة المنورة وفريق العمل المعني، الذين حرصوا على تقديم الدعم الكامل للركاب طوال فترة الانتظار، وتقديم المعلومات لهم بصورة دقيقة ومنتظمة حتى إقلاع الطائرة بسلام.

وتؤكد شركة مصر للطيران أن سلامة الركاب  تظل دائمًا على رأس أولوياتها، وأنها تلتزم التزامًا تامًا بتطبيق معايير التشغيل الآمن المعتمدة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) واتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا).

