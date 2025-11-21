مفاجأة طبية تكشف إمكانية إصابة الأطفال بالسكر من النوع الثاني

18 حجم الخط

هل يمكن أن يصاب الأطفال بـمرض السكر من النوع الثاني؟! أم أن السكر من النوع الثاني يصيب الكبار فقط؟!

لعقود طويلة ساد الاعتقاد بأن السكر من النوع الثاني يصيب الكبار فقط، ولكن، في مفاجأة طبية، ظهرت مؤخرًا زيادة كبيرة فى معدل الإصابة بالسكر من النوع الثاني، وخاصة لدى المراهقين والأطفال في سن البلوغ، وذلك لزيادة انتشار السمنة وزيادة الوزن بينهم، وكذلك العادات الغذائية الخاطئة، مثل تناول الوجبات السريعة، وكذلك المشروبات الغازية والسهر والأكل متأخرا.

سكر من النوع الثاني

الدكتور السيد غنيمي، استشاري السكر والغدد الصماء، زميل الجمعية الأوروبية للسكر والغدد الصماء، يكشف أن السكر الذي يصيب الأطفال في سن البلوغ قد لا يكون من النوع الأول، ولكن من الممكن أن يكون سكر من النوع الثاني، وخاصة إذا كان الطفل يعاني من زيادة الوزن.

ويتساءل الدكتور السيد غنيمي، عضو الجمعية الأمريكية للسكر والغدد الصماء: لماذا يجب التفرقة بين نوع مرض السكر الذي يصيب الأطفال؟

ويجيب: ذلك لاختلاف طرق العلاج حيث إن السكر من النوع الثاني في الأطفال لا يحتاج إلى أنسولين، ولكن يمكن استخدام أدوية أخرى تساعد في تحسين مقاومة الإنسولين، وتساعد في إنقاص الوزن، وذلك إضافة إلى ممارسة الرياضة على الأقل 30 دقيقة يوميًا، مع الابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة.

ممارسة الرياضة وتجنب الوجبات السريعة

وينصح الأمهات بتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وتجنب الوجبات السريعة وعدم السهر والأكل متأخرا، وذلك لتجنب السمنة التي تجعل أطفالهن عرضة للإصابة بالسكر من النوع الثاني.

المعروف أن الفرق الأساسي بين النوع الأول والنوع الثاني من السكر هو أن النوع الأول مرض مناعي ذاتي يدمر خلايا البنكرياس، مما يجعل الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين مطلقًا، بينما النوع الثاني يحدث غالبًا نتيجة مقاومة الجسم للأنسولين ونقص إنتاجه مع الوقت.

ويحتاج النوع الأول إلى العلاج بالإنسولين منذ بداية التشخيص للبقاء على قيد الحياة، في حين أن النوع الثاني يمكن التحكم فيه في البداية بتغييرات نمط الحياة والأدوية الفموية قبل الحاجة المحتملة للأنسولين لاحقًا.

