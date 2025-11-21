ضبط طفلين بالإسكندرية بعد تداول فيديو تعديهما على طلاب ومعلمين

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام طفلين بالصعود أعلى سطح أحد العقارات المطلة على إحدى المدارس والتعدي بالسب على الطلاب والمعلمين.

تفاصيل الواقعة

تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي عن الواقعة، وتم تحديد هوية الظاهرين في الفيديو، وهما طفلان مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

اعتراف الطفلين والإجراءات القانونية

عند مواجهتهما، اعترف الطفلان بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وأكدت التحقيقات أنه لم يكن هناك أي نية إجرامية وراء تصرفهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

