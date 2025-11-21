الجمعة 21 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط شخصين بالإسكندرية متهمين بالنصب والاحتيال تحت زعم العلاج الروحاني

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عبر الزعم بقدرتهما على العلاج الروحاني.

 

فيديو دعائي يكشف دجالا ومساعده في الإسكندرية

 

أكدت التحريات أن أحد المتهمين "له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية" كان يقوم بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا المواطنين مقابل الحصول على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية برفقة أحد الأشخاص الذي يساعده في إدارة صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

المضبوطات والتحقيقات

عُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، والتي بعد فحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.
وبمواجهتهما، أقر المتهمان بممارستهما أعمال الدجل وتصوير مقاطع فيديو وبثها على صفحاتهما لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

نصب واحتيال علاج روحاني أعمال دجل الاسكندرية حماية الاداب مواقع التواصل الاجتماعي

