المرور يرفع حالة الطوارئ لمواجهة الشبورة وتقلبات الطقس على الطرق بين المحافظات

رفعت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية، خاصة الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية، على الطرق الرابطة بين المحافظات. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من الحوادث وضمان سلامة قائدي المركبات.

وذكرت مصادر مسئولة، أن غرف العمليات المرور بمديريات الأمن، تتابع حركة السيارات على مدار الساعة عبر الكاميرات المثبتة على المحاور والميادين الرئيسية، لرصد أي كثافات مرورية أو حوادث، مع التنسيق المستمر لنشر سيارات الأوناش لرفع أي أعطال أو معوقات قد تعيق الحركة.

 

الجمعة، غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات بسبب أعمال المونوريل

القبض على دجال الإسكندرية ومساعدته بتهمة النصب على المواطنين

كما تمركزت سيارات الإغاثة العاجلة في جميع أقسام الطرق والمحاور الحيوية، بما فيها طرق "القاهرة–الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة–السويس"، و"القاهرة–الإسماعيلية"، لمساعدة قائدي السيارات المتعرضين لأي أعطال أو حوادث مفاجئة.

وشددت الإدارة على أهمية التزام السائقين بالسرعات المقررة والحفاظ على مسافات الأمان، وتجنب التجاوزات الخطرة، خاصة في المناطق التي تشهد الشبورة الكثيفة، لضمان سلامتهم وسلامة الركاب.

يمكن للمواطنين التواصل مع خدمات الإغاثة على الرقم 01221110000 للحصول على الدعم الفوري في حال الأعطال أو الحوادث.

غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية

 

وقررت إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعوق الرؤية.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.
 

