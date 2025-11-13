نصائح مهمة تجنبك ضعف الشعر وقلة كثافته

18 حجم الخط

ضعف الشعر وقلة كثافته من أكثر المشكلات الجمالية التي تعاني منها الكثير من الفتيات، وغالبا ما تنتج هذه الحالة عن مجموعة من العوامل المرتبطة بنمط الحياة أو التغذية أو العناية اليومية بالشعر.

ومع ذلك، يمكن الوقاية منها بشكل فعّال باتباع نصائح بسيطة تساهم في تعزيز صحة فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

الاهتمام بالتغذية السليمة

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن الشعر كأي عضو في الجسم يحتاج إلى تغذية متوازنة ليبقى قوي وكثيف، ومن أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الشعر:

تناول البروتينات بانتظام، فهي المكون الأساسي للشعر، لذا احرصي على تناول البيض، والأسماك، والدجاج، والبقوليات.

الحديد والزنك من العناصر الضرورية لنمو الشعر، ويمكن الحصول عليهما من السبانخ، والعدس، والكبدة، والمكسرات.

الفيتامينات المهمة للشعر مثل فيتامين A وE وB7 (البيوتين) تدعم لمعان الشعر وكثافته.

شرب كميات كافية من الماء يوميا، لأن الجفاف يؤثر سلبا على فروة الرأس ويجعل الشعر هش ومتقصف.

ضعف الشعر

العناية اليومية بفروة الرأس

وأضافت سهام، أن فروة الرأس هي البيئة التي ينمو فيها الشعر، لذا يجب العناية بها بانتظام، حيث دلكي فروة رأسك يوميا بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية وتنشيط البصيلات، واستخدمي زيوت طبيعية مغذية مثل زيت جوز الهند، وزيت الأرجان، أو زيت الزيتون مرة أو مرتين أسبوعيا، ولا تستخدمي الشامبو يوميا، لأن الغسيل المفرط يزيل الزيوت الطبيعية ويضعف الشعر، فيكفي غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

سلوكيات خاطئة تدمر الشعر ابتعدى عنها

وتابعت، أن الكثير من العادات اليومية الخاطئة تضعف الشعر وتؤدي إلى تساقطه مع الوقت، يجب تجنبها، منها:-

تجنبي استخدام الحرارة العالية من مجففات الشعر والمكواة باستمرار، واستخدمي واقي حراري قبل التصفيف.

ابتعدي عن تسريحات الشعر المشدودة مثل ذيل الحصان الضيق أو الضفائر القاسية، لأنها تسبب شد البصيلات.

قللي من استخدام المواد الكيميائية مثل الصبغات، والفرد، أو الكيراتين الصناعي، واستبدليها بطرق طبيعية.

استخدمي مشط واسع الأسنان وابدئي التمشيط من الأطراف إلى الأعلى لتجنب تكسر الشعر.

تجنبي التوتر والقلق المستمر، فالحالة النفسية السيئة تؤدي إلى تساقط الشعر.

تجنبى السهر واحصلي على نوم كافى من 7 إلى 8 ساعات يوميا لدعم تجدد خلايا الجسم.

إهمال ممارسة الرياضة يضر بالشعر، لذا يجب ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وتحسين وصول الأكسجين إلى فروة الرأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.