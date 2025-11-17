الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تصرح بدفن جثمان مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبساتين

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن مزارع بعد أن لقي مصرعه في حادث مروري أثناء عبوره الطريق بمنطقة البساتين، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مصرع مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبساتين 

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بوقوع مصادمة ووجود متوفى بأحد الطرق بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور مزارع من محافظة أسيوط للطريق بمنطقة البساتين، اصطدمت به سيارة ميكروباص مجهولة، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، فيما فرّ قائد السيارة هاربًا عقب الحادث.

 

بتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المتسببة فى الواقعة «بدون تراخيص»، وضبط قائدها المقيم بدائرة القسم. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وعلل هروبه بخشية المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

