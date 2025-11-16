6 يناير محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب

18 حجم الخط

تبدأ المحكمة الاقتصادية، في 6 يناير المقبل، أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق.

وكانت نيابة دار السلام قررت في وقت سابق إخلاء سبيل عصام صاصا بضمان محل إقامته، كما أخلت سبيل مدير أعماله ومالك الملهى و11 آخرين، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، في القضية المتعلقة باتهامات بالبلطجة وتعطيل حركة المرور.

وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء استعداد صاصا لإحياء فقرة غنائية داخل الملهى، حيث نشبت مشادة بينه وبين أفراد الأمن، تطورت لاحقًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، ما تسبب في حالة من الفوضى بكورنيش المعادي.

وخلال محاولته مغادرة المكان، تعرّض صاصا للملاحقة من أحد الأشخاص بدراجة نارية، ألقى بها أمام سيارته، ما أدى إلى الاصطدام بها وتحطم الدراجة وانفجار وسائد السيارة الهوائية، ليغادر صاصا السيارة ويفر هاربًا على قدميه، قبل أن يستقل سيارة أخرى ويغادر الموقع.

