حوادث

قانوني: واقعة تمكين مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا وتكشف ثغرات تستغلها بعض الزوجات

واقعة التمكين، فيتو
واقعة التمكين، فيتو
أكد المستشار القانوني وائل أبو شوشة أن إحدى الوقائع التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والمتعلقة بإجراءات التمكين من مسكن الزوجية وفقًا للمادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية، تعكس حجم سوء الفهم الذي يقع فيه الكثير من الزوجات بشأن آلية هذا الإجراء القانوني وحدوده.

وأوضح “أبو شوشة”، أن قرار التمكين لا يصدر إلا مرة واحدة فقط من المحامي العام المختص، ولا يجوز تكراره بعد ذلك. ومع ذلك، شهدت الآونة الأخيرة قيام زوجة بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية على الرغم من إقامتها الفعلية مع زوجها في نفس المنزل، وهو ما وصفه المستشار بـ"الأمر العجيب" نظرًا لاستمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين وإنجابهما أبناء.


وأضاف أن الزوج، الذي لم يكن على علم بما قامت به زوجته، فوجئ عند عودته من الخارج بتحريرها لمحضر التمكين، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ خطوة قانونية مقابلة تمثلت في الزواج من زوجة أخرى وإحضارها إلى منزل الزوجية. ووفقًا لأبو شوشة، فإن هذا الوضع القانوني الجديد يجعل من المستحيل على الزوجة الأولى الحصول مستقبلًا على قرار تمكين منفرد من المسكن بعد الطلاق أو الخلع، لوجود الزوجة الثانية كمقيمة حالية في المسكن، وهو ما يُعد مانعًا قانونيًا يمنع إصدار قرار تمكين لصالح طرف واحد.

وأكد المستشار وائل أبو شوشة أن مثل هذه التصرفات تمثّل سوء استخدام للقانون وخيانة للثقة الزوجية، مشيرًا إلى أن التشريعات وُضعت لحماية الأسرة وليس لهدمها أو خلق صراعات داخل المسكن الواحد. وقال: "القانون صُمم لحماية المرأة وصون كرامتها، لكنه لا يحمي السلوكيات التي تهدف إلى الإضرار بالأسرة أو التلاعب بالإجراءات. ما حدث يعكس خللًا كبيرًا في فهم طبيعة التمكين وحدوده."

واختتم "أبو شوشة" تصريحاته بالتأكيد على أن انتشار مثل هذه الوقائع يُعد أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق، مشيرًا إلى أن مصر تسجل حالة طلاق كل 117 ثانية، وهو رقم يعكس – حسب قوله – حجم التحديات التي تواجه المجتمع في اختيار الشريك والمحافظة على كيان الأسرة.

الجريدة الرسمية