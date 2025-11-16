استدعاء الضابط القائم على ضبط المتهمة بسرقة متعلقات السيدات في عابدين

الأحد 16 نوفمبر 2025
قررت نيابة عابدين الجزئية استدعاء الضابط المجري للتحريات والقائم بضبط سيدة متهمة بسرقة متعلقات السيدات بأسلوب المغافلة، في منطقة عابدين وذلك لسماع شهادته في الواقعة. 

سرقة السيدات بعابدين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة عابدين يفيد بضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامها بسرقة السيدات بأسلوب "المغافلة".

وعثر بحوزتها على حقيبة بداخلها (جهاز لاب توب، 6 هواتف محمولة، بعض الإكسسوارات).

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب).

 

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

 

