النيابة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة داخل شقة بحلوان

تباشر النيابة العامة بحلوان تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية بالمنطقة، وذلك عقب تلقيها إخطارًا من أجهزة الأمن بوجود شبهة جنائية تستدعي الفحص.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث روائح غريبة من داخل إحدى الشقق، ما دفعهم إلى إبلاغ الجهات الأمنية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبيّن وجود جثة لشخص داخل الشقة، حيث جرت مناظرتها مبدئيًا قبل نقلها إلى المشرحة تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة وملابساتها، إلى جانب طلب تقرير تفصيلي حول الحالة الصحية للجثمان ووقت الوفاة التقريبي.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة، والاستماع لشهود العيان والجيران، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد آخر المترددين على الشقة، وبيان ما إذا كانت هناك خلافات أو علاقة تربط المجني عليه بأي أطراف محتملة في الحادث.

وتواصل النيابة التحقيق لكشف حقيقة الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لكشف ملابسات الحادث والوصول إلى مرتكبيه حال ثبوت وجود شبهة جنائية.

