الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحكم في قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها 19 نوفمبر

هدير عبدالرازق، فيتو
هدير عبدالرازق، فيتو
18 حجم الخط

 حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أمر المنع من التصرف في أموالها الصادر في مواجهة هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 19 نوفمبر. 

وجاء في دفاع محامي المتهمة الطعن على الأساس القانوني للإجراء التحفظي، وأوضح أن أمر المنع ـ بوصفه تدبيرًا استثنائيًا ـ لا يقوم إلا بقيام جريمة سابقة منتِجة لعائد غير مشروع وثبوت رابطة سببية مالية محددة بين هذا العائد والأموال المجمدة وأبرز الدفاع أن الإسناد إلى ما يُعرف بـ«جريمة المصدر» مشوب بالهشاشة ويرتكز على العبارة محل الجدل في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن «الاعتداء على القيم الأسرية»، وهي ـ وفق دفعه ـ عبارة فضفاضة لا تتوافر فيها معايير اليقين والوضوح التي يقتضيها مبدأ الشرعية الدستوري، كما أنها لا تصلح أساسًا لإنزال عقوبة سالبة للحرية متى كان الفعل من قبيل علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، وهي الحالة التي حظر الدستور فيها الحبس بنص المادة (67). وانتهى الدفاع إلى أن النص الدستوري واجب النفاذ بذاته وينسخ ضمنًا ما يخالفه من القوانين منذ تاريخ العمل به، في إشارة إلى ما استقر عليه قضاء النقض وما قرره الفقه الجنائي.

وفي السياق نفسه، دفع بأن وصف «الأموال المتحصلة» لا ينهض إلا على دليل مالي وفني مكتمل السلسلة، وأن العوائد محل الحديث ـ إذا وُجدت ـ إنما تنشأ بطبيعتها من منصات رسمية وعقود إعلانات وتعاملات معلنة، بما ينتفي معه سلوك الإخفاء أو التمويه الذي يميّز جريمة غسل الأموال. كما تمسّك بضرورة التزام التناسب والضرورة في أي تجميد، مؤكدًا أن الحجب الكلي الواسع للأموال دون تحديد زمني أو مالي دقيق يخالف ضوابط التدابير التحفظية، وأنه يتعيّن قصر الإجراء على الحدود التي تقتضيها الشبهة واستثناء ما يلزم. ودفع بغياب ملف التحري المالي والتحليل الفني لوحدة غسل الأموال (EMLCU) مع تأكيده أن محضر التحريات وحده لا يكفي، وأن الإجراء يتطلب تقارير مالية مستندية وسلسلة فحص بنكي جدّية وفق القانون.

ونبّه المحامي إلى موجبات شكلية وإجرائية لا تنفك عن صحة الأمر التحفظي، من بينها بطلان مواعيد العرض والتأييد أمام المحكمة وقصور تسبيب القرار تسبيبًا خاصًا يبيّن محل المنع وصلة كل مال بالأفعال المسندة، مع طلبه إتاحة فرص الاطلاع والرد على كافة المستندات.

واختتم الدفاع بطلب تقرير جدّية الدفع بعدم الدستورية وإحالة النص المطعون عليه إلى المحكمة الدستورية العليا، بما يترتب على ذلك من سقوط وصف «العائد الإجرامي».

 ومن المقرر أن تفصل المحكمة في مجمل هذه الدفوع والمستندات بحكمها المنتظر في جلسة 19 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الاقتصادية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات محكمة جنايات القاهرة مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثمان مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبساتين

قانوني: واقعة تمكين مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا وتكشف ثغرات تستغلها بعض الزوجات

6 يناير محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب

استدعاء الضابط القائم على ضبط المتهمة بسرقة متعلقات السيدات في عابدين

أخبار الحوادث اليوم: تأجيل محاكمة عصابة سارة خليفة وتغريم الشهود.. حبس والدي طفلة الإشارة بالإسماعيلية.. وطعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم

بقيمة 2.7 مليار جنيه، حبس 11 عنصرا إجراميا أجنبيا بتهمة جلب أقراص كبتاجون بالقاهرة

رحيل محمد صبري يعيد فتح ملف حوادث الطرق في مصر.. السرعة الزائدة والمخالفات والتهور وضعف المعرفة بقواعد المرور "أبرز الأسباب".. وخبراء يطالبون باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النقاط السوداء

النيابة تصرح بدفن قائد دراجة نارية اصطدم بالرصيف في المقطم

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

إيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير، ممتلكاته تثير الجدل والنشطاء يكشفون الحقيقة (فيديو)

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تشريعية الشيوخ: الرئيس وجه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة، تعرف على رأي الإفتاء

تفسير رؤية سماع صوت الطبل في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية