أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أستاذ قانون يكشف مصير طعن إلغاء انتخابات النواب وهل يتم مد مدة المجلس الحالي

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الإجراءات القانونية المترتبة علي الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المرشحين في انتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري للطعن على العملية الانتخابية.

التحقيق مع 4 عاملين بمدرسة دولية بتهمة الاعتداء على 6 تلاميذ والمجني عليهم: كانوا يأخذوننا بمخزن ويهددوننا بسكين

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة التحقيق مع 4 عاملين؛ ثلاثة منهم يعملون في النظافة والرابع فرد أمن داخل إحدى المدارس الدولية الشهيرة المقدم ضدها مايقرب من 6 بلاغات من أولياء الأمور بالاعتداء على أطفالهم جنسيًّا بينهم 3 فتيات، بدائرة قسم شرطة السلام.

على طريقة استسلام ألمانيا، تفاصيل أبرز بنود الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، تفاصيل خطة السلام الأمريكية، والمدعومة من الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 10 مساجد في 7 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حيث تم إنشاء وبناء 4 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 5 مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)

كشف الفنان الكبير محمد صبحي، عن عودته قريبًا إلى المسرح وتجهيزه لمسلسل جديدة، وذلك بعد خروجه من المستشفى، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس بـ"فستان التمرد" (صور)

بعد مرور أكثر من 28 عامًا على وفاتها في باريس، عادت الأميرة ديانا للظهور، في متحف جريفين للشمع بالعاصمة الفرنسية كتمثال بحجم طبيعي، مرتدية واحدة من إطلالاتها الأكثر شهرة.

وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ

في ضوء الحريق الذي وقع في محيط موقع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP30 بمدينة بيلم – البرازيل، وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة الفورية للتأكد من سلامة أعضاء وفد المفاوضين الشباب المصري الرسمي المشاركين في أعمال المؤتمر.

أسفر عن إصابة 13 شخصا، لقطات جديدة من حريق مقر "كوب 30" في البرازيل (فيديو)

اندلع حريق هائل، الخميس، داخل المقر الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب 30" في البرازيل، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بالاختناق وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المقر.

بعد كرة اللهب التي أنهت "الرقصة الأخيرة"، خريطة جديدة للمشهد الانتخابي بدوائر "الدم والنار" في قنا

ظن مهندسو انتخابات مجلس النواب 2025 والقائمون عليها في قنا، أن كل شيء يسير كالمعتاد، وأن "العرس" الديمقراطي انتهى ودوت أصوات البارود في كل حد وصوب رغم الحديث عن تجاوزات ومخالفات تزكم الأنوف، وكاد كل شيء يسير بهدوء في انتظار الإعلان الرسمي، لكن بيان الرئيس السيسي الذي أبدى انزعاجه مما يجري وطالب بالتصحيح والتصويب وأن تكون الانتخابات انعكاسًا لإرادة الناس، قلب الدنيا رأسًا على عقب وأصبحت المرحلة الأولى من الانتخابات أشبه بكرة لهب يتقاذفها الجميع وكل يحاول إخلاء مسؤوليته عن "المهزلة".

إعلام أمريكي: واشنطن ترجح توقيع زيلينسكي على "خطة السلام" بحلول 27 نوفمبر الجاري

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور ربع النهائي لمسابقة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر 2025.

القاهرة تتجاوز الـ 30 وشبح الموجة الحارة يطارد الصعيد، درجات الحرارة اليوم فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة وتوقعت أن يسود طقس خريفى مائل للحرارة على أغلب الانحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

هاربة من العدالة، فنزويلا تتخذ قرارا صادما بحق زعيمة المعارضة حال مغادرتها لتسلم جائزة نوبل

أعلنت فنزويلا أنها قررت اعتبار زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو "هاربة من وجه العدالة"، في حال مغادرتها البلاد، إلى النرويج، لتسلم جائزة نوبل للسلام، التي نالتها مؤخرًا.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في أكثر من بطولة وهم كأس العالم للناشئين والدوريات الأوروبية والدوريات العربية ودوري أبطال إفريقيا بالإضافة لدوري المحترفين ودوري الكرة النسائية.

