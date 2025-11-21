الجمعة 21 نوفمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

منتخب المغرب للناشئين،
منتخب المغرب للناشئين، فيتو
تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في أكثر من بطولة وهم كأس العالم للناشئين والدوريات الأوروبية والدوريات العربية ودوري أبطال إفريقيا بالإضافة لدوري المحترفين ودوري الكرة النسائية.


مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الهلال السوداني ضد مولودية الجزائر - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

فالنسيا ضد ليفانتي - 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3HD


مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين 

النمسا ضد اليابان - 2:30 مساء - قناة  بي إن سبورت إكسترا 1
إيطاليا ضد بوركينا فاسو - 3:30 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 2
البرتغال ضد سويسرا - 4:45 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 3
المغرب ضد البرازيل - 5:45 مساء - قناة بي إن سبورت المفتوحة


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

نيس ضد مارسيليا - 9:45 مساء - قناة  بي إن سبورت 4HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

ماينز ضد هوفنهايم - 9:30 مساء 

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

بروكسي ضد الإنتاج الحربي - 2:30 مساء 
الاتصالات ضد طنطا - 2:30 مساء 
الترسانة ضد المنصورة - 7 مساء

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية 

إس اي كان إف سي ضد الأهلي - 2:30 مساء
الزمالك ضد البنك الأهلي  - 2:30 مساء
بيراميدز ضد رع - 2:30 مساء
إنبي ضد اتحاد بسيون - 2:30 مساء
وادي دجلة ضد بالم هيلز - 2:30 مساء
زد ضد المقاولون - 2:30 مساء
الطيران ضد المصري - 2:30 مساء

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي 

الخلود ضد الحزم - 4:50 مساء - قناة ثمانية 2
الاتحاد ضد الرياض - 5:15 مساء - قناة ثمانية 1
أهلي جدة ضد القادسية - 7:30 مساء - قناة ثمانية 1

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي 

النصر الإماراتي ضد الظفرة - 2:40 مساء
دبا ضد الوحدة  - 2:40 مساء
الشارقة ضد بني ياس - 5:30 مساء

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري 

الدحيل ضد الاهلي القطري - 4:30 مساء 
الغرافة ضد الوكرة - 6:30 مساء

