الجمعة 21 نوفمبر 2025
أخبار مصر

القاهرة تتجاوز الـ 30 وشبح الموجة الحارة يطارد الصعيد، درجات الحرارة اليوم فى مصر

حالة الطقس
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة اليوم الجمعة وتوقعت أن يسود طقس  خريفى مائل للحرارة على  أغلب الانحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حار بالقاهرة وأجواء صيفية بامتياز بالصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم


الطقس اليوم فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا  فى اول الليل مائلا للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   18  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  30

الإسكندرية:درجة الحرارة: 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12  و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18
و درجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 32  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة  الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة  18 ودرجة الحرارة العظمى 35
 

الجريدة الرسمية