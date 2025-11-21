إعلام أمريكي: واشنطن ترجح توقيع زيلينسكي على "خطة السلام" بحلول 27 نوفمبر الجاري

18 حجم الخط

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر الجاري.



وقالت التقارير، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يوقّع زيلينسكي، الاتفاقية المقترحة من قبل الولايات المتحدة قبل "عيد الشكر"، يوم الخميس من الأسبوع المقبل، لتقديم اتفاق السلام في موسكو، لاحقًا من هذا الشهر، وإنهاء عملية التسوية بحلول أوائل ديسمبر المقبل".

وأشارت التقارير إلى أن "احتمالات توقيع الاتفاقية في الموعد المحدد ضئيلة للغاية"، موضحة أن "كييف تختلف بشدة مع بعض نقاط الخطة"، وفقا لمسؤولين في مكتب زيلينسكي.



وأفادت صحيفة "فينانشال تايمز"، بأن الجانب الأوكراني "يعمل على إعداد مقترحات مضادة للجانب الأمريكي".

يأتي هذا التطور، في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

"خطة أمريكية" للتسوية في أوكرانيا

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أول أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، الضمانات لأوكرانيا، الأمن في أوروبا، العلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي اليوم السابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الوثيقة.



ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الوثيقة تنص على:



نقل كامل أراضي دونباس إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية.



تجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابورجيه وخيرسون.



الاعتراف الرسمي بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية.



تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية وعديد القوات المسلحة الأوكرانية.



حظر نشر القوات الأجنبية في أوكرانيا.



إرساء الوضع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، وإعلان اللغة الروسية لغة رسمية في أوكرانيا.



رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا.

- عدم "غزو" روسيا للدول المجاورة، وألا يتوسع حلف "الناتو" أكثر.

- عقد حوار بين روسيا وحلف "الناتو"، بوساطة الولايات المتحدة، لحل جميع القضايا الأمنية وتهيئة الظروف لخفض التصعيد من أجل ضمان الأمن العالمي وزيادة فرص التعاون والتنمية الاقتصادية المستقبلية.

- سيقتصر حجم القوات المسلحة الأوكرانية على 600 ألف فرد.

- توافق أوكرانيا على أن يؤكد دستورها عدم انضمامها إلى حلف "الناتو"، ويوافق الحلف الأطلسي على تضمين بند في نظامه الأساسي يقضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا مستقبلا.



وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت واشنطن لفلاديمير زيلينسكي، أنه يجب عليه قبول الخطة.

