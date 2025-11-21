محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الفنان الكبير محمد صبحي، عن عودته قريبًا إلى المسرح وتجهيزه لمسلسل جديدة، وذلك بعد خروجه من المستشفى، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال محمد صبحي في فيديو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الشكر موصول إلى الملايين من جماهيري اللي ما كنتش متخيل إن ربنا كافأني بحبهم لي، وكما قلت احترمت عقل الجمهور فمنحني الحب والاحترام”.

وأضاف: "أنا عامل اللايف ده عشان أقدم الشكر لكل من وقف بجانبي ليس منعًا للموت وهو قدر الله، ولكن للتعبير عن حبهم واحترامهم. أشكر كل الناس ولو أطول أقابل واحد واحد فيهم تبقى مكافأة لي".

وتابع: “أشكر الدولة والحكومة ونقابة المهن التمثيلية والنقيب الدكتور أشرف زكي وتلقيت ترشيحي لجائزة الدولة التقديرية، لكن بتحصل بين الأكاديمات والأبحاث والنقابات وبتحصل تصفية، والحقيقة ما فرحتش قوي وأنا اترشحت لها 27 مرة بلغوني وقتها ومعلش هتاخدها السنة دي علشان تعبان وهتاخدها، بس أعتقد ممكن هاخدها بعد موتي”.

وتابع: "بس اوعوا حد يعتقد إني اتعالجت على نفقة الدولة، حتى لو كان حدث ما كنتش هقبل، وكنت هتبرع بها للي يستحقونها أكثر مني".

وكشف محمد صبحي عن أنه يستعد للعودة إلى المسرح قائلًا: "أستعد للعودة للحياة وهو المسرح، أعود لأكمل مسيرتي كإنسان".

وتابع: "هبدأ مسرح قريب وبجهز مسلسل أعتقد حان وقته وبحضره من 3 سنين، وهو مسلسل "رحلة المليار" اسم مؤقت، بس مش سنبل، هو بما يناسب هذا الزمن، من إخراج المخرج الكبير عمرو عابدين، وأتمنى التليفزيون المصري ينتجه، وبحضر الجزء الثالث من مفيش مشكلة".

وكان الفنان الكبير محمد صبحي غادر المستشفى بعد أن تماثل للشفاء واستقرت حالته الصحية، عائدًا إلى منزله وسط فرحة أسرته ومحبيه.

وكان الفنان محمد صبحي تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخوله المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع لمتابعة دقيقة حتى تحسنت حالته بشكل كامل، وأصبحت مستقرة تمامًا، وعاد إلى منزله لممارسة حياته الطبيعية، مع الالتزام ببعض التعليمات الطبية لضمان تعافٍ كامل.

وعبر صبحي عن شكره العميق لكل من تواصل معه بالدعاء والاطمئنان خلال فترة مرضه، مشيرًا إلى أنه سعيد بالعودة إلى أسرته وجمهوره، ومتطلعًا للعودة إلى نشاطه الفني قريبًا.

