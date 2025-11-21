بعد كرة اللهب التي أنهت "الرقصة الأخيرة"، خريطة جديدة للمشهد الانتخابي بدوائر "الدم والنار" في قنا

18 حجم الخط

ظن مهندسو انتخابات مجلس النواب 2025 والقائمون عليها في قنا، أن كل شيء يسير كالمعتاد، وأن "العرس" الديمقراطي انتهى ودوت أصوات البارود في كل حد وصوب رغم الحديث عن تجاوزات ومخالفات تزكم الأنوف، وكاد كل شيء يسير بهدوء في انتظار الإعلان الرسمي، لكن بيان الرئيس السيسي الذي أبدى انزعاجه مما يجري وطالب بالتصحيح والتصويب وأن تكون الانتخابات انعكاسًا لإرادة الناس، قلب الدنيا رأسًا على عقب وأصبحت المرحلة الأولى من الانتخابات أشبه بكرة لهب يتقاذفها الجميع وكل يحاول إخلاء مسؤوليته عن "المهزلة".

وخلال السطور التالية ترصد “فيتو” المشهد الانتخابي في دوار “النار والدم” بقنا بعد إعلان الهيئة الوطنية بإلغاء النتائج في معظم دوائرها وإعادة الانتخابات من جديد.

دائرة “الدم والنار” في قنا

تشهد تلك الدوائر التي تقع تحت “خط النار” حربًا شرسة خلال جولة الإعادة والبداية بمركزي أبو تشت وفرشوط اللذين يشهدان منافسة شرسة بين المرشحين وحتى الآن لا تزال التربيطات مستمرة بين المرشحين حيث يعقد مرشحو فرشوط جلسات مكثفة للاتفاق على مرشح واحد يقف خلفة الناخبين لمواجهة المرشحين في مركز أبو تشت.

وفي تلك المراكز كانت الأجواء ساخنة بسبب الرشاوي الانتخابية حتى إن نسبة تصويت القرى فاقت نسب تصويت المدن في المركزين.

وفي مراكز دشنا ونجع حمادي والوقف وهي أكثر المراكز صعوبة وسخونة بعد عقد البعض تحالف وهم محمد كمال موسى وهشام الشعينى وخالد خلف الله.

هذا التحالف نجح في الجولة السابقة لكن هل سيستطيع المواجهة وينجح في الإعادة بتلك الدائرة التى بها النائب فتحى قنديل الذي رفض الحديث عن أي تحالف كما أن مناصرية قالوا إنه كان احد الاسباب الرئيسية في إلغاء الجولة الأولى بسبب التلاعب في الأرقام والأصوات.

كما شهدت تلك الدائرة انسحاب أحد مرشحيها وهو عمرو قنديل وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لأهالي دشنا والوقف ونجع حمادي على ما قدموه له من دعم وثقة ومحبة طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الثقة كانت وستظل وسامًا على صدره.

وأوضح أنه اتخذ قرارًا بعدم الاستمرار بعد تفكير عميق وتقدير كامل لمسيرة العمل العام ومسؤولياته، مشيدًا بكافة الجهود التي بذلها الأهالي من كبار وشباب وسيدات خلال فترة ترشحه.

ويزيد لهيب تلك الدائرتين “دشنا ونجع حمادي” وجود تكتل عائلي وقبلي كبير “عرب وهوارة” وهو الأمر الذي يشعل نيران الحرب بها وتنتظر دائرتي الدم والنار ما هو قادم إليها لتقول كلمتها.

دوائر قوص ونقادة وقفط

أما دوائر قوص ونقادة وقفط، فيقود هذه الانتخابات أعضاء من النظام القديم فكان المال والذي وصل إلى 500 جنيه للصوت الواحد والكراتين وسيلة بعض مرشحيها التي “ملها الناخب” للوصول إلى كرسي البرلمان، وسط نداء عقلاء هذه الدوائر بترك الفرصة للشباب وضخ دماء جديدة قادرة على خدمة أهالي هذه الدوائر.

وهذا دفع أبناء مركز نقادة اليوم إلى عقد تحالفات وتربيطات ليكون لهم مرشح واحد يقفون خلفه كي يحصلون علي مقعد ولكن حتى اللحظة مشاورات ولم يتم إعلان من هو هذا المرشح.

وفي قوص انسحب العمدة مهدي عطا الله والذي أعرب عن خالص تقديره واحترامه لأهالي الدائرة، مؤكدًا أن قراره بالابتعاد عن سباق الانتخابات يأتي إيمانًا منه بأن حب الناس لا يقاس بالمناصب، مشددًا على أن عدم ترشحه لا يعني ابتعاده عن أهل دائرته الذين ظل بينهم وعلى العهد معهم.

وأضاف عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن منزله سيظل مفتوحًا للجميع، وأنه سيبقى أخًا وخادمًا لأهله وأبناء مركزه في أي وقت وأي مكان، مؤكدًا التزامه الدائم بخدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم والسعي لنهضة مراكز قوص وقفط ونقادة ومحافظة قنا بشكل عام.

دائرة اللعب بالنار في قنا

وتعد أخطر الدوائر هي قنا والتي سوف تشهد صراعًا بين العرب والأشراف والجبلاو والحميدات للحصول علي كرسي مجلس النواب.

ففي الحميدات يظل الامل لقنص المقعد لأول مرة في المرشح سعد الخيام الذي حظي بتأييد المجمع الانتخابي بالدائرة خاصة أنه يجري جولة الإعادة وفرصته في النجاح كبيرة.

وفي المقابل يشتد الصراع في الجبلاو بين حمادة الجبلاوي الذي يتسلح بخبرة عائلته البرلمانية والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام سابقا ونقيب الأطباء بقنا، والذي يرى فيه الكثير صوت الشباب ودم جديد.

ونفس الدائرة يتنافس فيها العمدة مبارك ومحمود عبد السلام الضبع النائبان السابقان حيث شهدت الساعات الأخيرة محاولات حثيثة للاتفاق على مرشحين فقط يقف خلفهم الناخبون ليحصلوا على كرسي البرلمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.