استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، الثلاثي الدولي ينتظم في تدريبات بيراميدز غدا

ينتظم غدا الأربعاء ثلاثي فريق نادي بيراميدز الدوليون في مران الفريق ضمن استعدادات السماوي لبداية مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة هامة للغاية أمام ريفرز يونايتد النيجيري السبت القادم.  

والثلاثي هم: أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومحمود زلاكة الذين كانوا ضمن قائمة منتخب مصر بمعسكر شهر نوفمبر بالإمارات.

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكره التدريبي في دولة الإمارات والذي تخلله المشاركة في بطولة كأس العين الودية، بمشاركة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان.

وتعود بعثة منتخب مصر الوطني إلى القاهرة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة محمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.
يذكر ان مهند لاشين تم استبعاده بعدما تم اختياره ضمن قائمة المنتخب بسبب الاصابة.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

وتنقل مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي.


حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد 

ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز الزامبي × بيراميدز - 29 نوفمبر 2025 - على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب  

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر  

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

