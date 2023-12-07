البوتكس من عمليات التجميل الشهيرة التى تهوى الفتيات من بعد عمر الاربعين حيث تعيد البشرة شبابها ونضارتها وتجعلها أكثر جاذبية.

والبوتكس رغم الإقبال عليه إلا أنه مكلف وغير دائم مايجعل الفتيات تبحث عن البدائل الطبيعية الغير مكلفة والتى لها فاعلية كبيرة.

بوتكس اللبان الدكر لبشرة شباب وأكثر نضارة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، بوتكس اللبان الدكر لبشرة شباب وأكثر نضارة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة لبان دكر

كوب ماء

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة عسل نحل

6 نقاط زيت لوز حلو

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الطريقة:-

نحضر اللبان الدكر ونحرص على أن تكون حباته فاتحة اللون ونغسله جيدا.

ثم ننقع اللبان الدكر فى الماء ليلة كاملة مع التقليب من حين لآخر.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضيف له النشاء ونقلب جيدا حتى تذوب.

ثم نرفع الخليط على النار ونقلب حتى يغلظ القوام.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد قليلا.

ثم نضيف العسل وزيت اللوز الحلو ونقلب جيدا.

نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق وصلاحيتها 3 أيام في الثلاجة.

نفرد طبقة رقيقة من الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بوتكس اللبان الدكر لبشرة شباب، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.