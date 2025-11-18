الداخلية تكشف حقيقة فيديو عرض أجنبي مبلغا ماليا على أحد أفراد الشرطة مقابل ملابسه

18 حجم الخط

فتحت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكشف حقيقة ظهور شخص فيه يحمل جنسية أجنبية يعرض على أمين شرطة إعطائه ملابسه مقابل الأموال وفقا لما ظهر فى مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر الأمني، إن الأجهزة الأمنية فحصت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية بعرض مبلغ مالى على أحد أفراد الشرطة مقابل إعطائه ملابسه.



وتوصلت التحقيقات، إلى أن مقطع الفيديو مفبرك وسبق تداوله عام 2022، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حينه.

