الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو عرض أجنبي مبلغا ماليا على أحد أفراد الشرطة مقابل ملابسه

أجنبي يعرض على أمين
أجنبي يعرض على أمين شرطة إعطائه ملابسه مقابل الأموال
18 حجم الخط

فتحت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكشف حقيقة ظهور شخص فيه يحمل جنسية أجنبية يعرض على أمين شرطة إعطائه ملابسه مقابل الأموال وفقا لما ظهر فى مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

حالة الطرق في القاهرة الكبرى، زحام مروري متقطع على الطرق والمحاور الرئيسية

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و133 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

وقال المصدر الأمني، إن الأجهزة الأمنية فحصت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية بعرض مبلغ مالى على أحد أفراد الشرطة مقابل إعطائه ملابسه.
 

وتوصلت التحقيقات، إلى أن مقطع الفيديو مفبرك وسبق تداوله عام 2022، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حينه.

وزارة الداخلية فيديو مفبرك رشوة أمين شرطة ملابس الشرطة فيديو أجنبي الأجهزة الأمنية

الجريدة الرسمية