ضبط متهم اعتدى على مالك محل بسلاح أبيض بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط أحد الأشخاص بعد تعديه على مواطن آخر بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بسبب خلافات مالية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو يوثق تعدى عامل على صاحب محل وتمزيق جسده بالغربية

تلقى مركز شرطة المحلة بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة المركز، أفاد بتعرضه للتعدي من عامل قام بإحداث إصابته بجروح قطعية متفرقة، بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما لخلافات مالية.

القبض على المتهم والتحقيقات

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم، وأثناء مواجهته اعترف بارتكاب الحادث، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

