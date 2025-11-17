الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهم اعتدى على مالك محل بسلاح أبيض بالغربية

واقعة التعدى
واقعة التعدى
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط أحد الأشخاص بعد تعديه على مواطن آخر بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بسبب خلافات مالية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فيديو يوثق تعدى عامل على صاحب محل وتمزيق جسده بالغربية 

 

تلقى مركز شرطة المحلة بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة المركز، أفاد بتعرضه للتعدي من عامل قام بإحداث إصابته بجروح قطعية متفرقة، بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما لخلافات مالية.

 

القبض على المتهم والتحقيقات

وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم، وأثناء مواجهته اعترف بارتكاب الحادث، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغربية المحلة تعدي بسلاح أبيض مشاجرة مالية ضبط المتهم النيابة العامة التحقيقات الجنائية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

تلف محصول زراعي يشعل مشاجرة دامية بالدقهلية

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة

ضبط قائد سيارة اصطدمت بسيدة أثناء عبورها الطريق بأسيوط

القبض على قائدي سيارتين بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة

تفاصيل إجراء تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة

ضبط سائق نقل يسير برعونة على أحد الطرق السريعة بالشرقية

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

ضبط 97 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

المشاط: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا لتعزيز دوره في زيادة الإنتاجية والتصدير

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

المزيد
الجريدة الرسمية