ناجى الشهابي: استجابة الرئيس السيسي للنداءات تؤكد حماية إرادة الشعب ونزاهة الانتخابات

18 حجم الخط

قال النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ: إن الرئيس السيسي فى رسالته أمس بشأن عدم تردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة، أو بإلغاء النتائج في دوائر محددة وإعادتها لاحقًا، يمثل موقفًا وطنيًا راسخًا يُعيد الاعتبار الكامل لمبدأ نزاهة الانتخابات كركيزة من ركائز الأمن القومي.

الإرادة الشعبية فوق كل شيء

وأكد الشهابى فى بيان للحزب ان هذه الرسالة الواضحة من الرئيس تعني بلا لبس أن الإرادة الشعبية فوق كل شيء، وأن الدولة المصرية لا تقبل بأن تُفرض نتائج لا تعكس اختيارات المواطنين، ولا تسمح بأن يضيع صوت واحد أو يُعبَث به أيًا كان الفاعل.

القيادة السياسية تقف على مسافة واحدة من الجميع

وواصل حديثه قائلا: إن توجيه الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بعدم الخشية من إعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا — إذا ثبت تعذر الوصول إلى الحقيقة كاملة — يعيد الطمأنينة للرأي العام، ويؤكد أن القيادة السياسية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن معيارها الوحيد هو احترام القانون وإعلاء كلمة الحق.

"نزاهة الانتخابات أمن قومي لا يحتمل التهاون"

وتابع: “نحن نثمّن هذا التوجيه الرئاسي عالي القيمة، لأنه يتسق تمامًا مع ما طالبنا به في بياننا الموجّه للهيئة الوطنية للانتخابات، حين شددنا على أن نزاهة الانتخابات أمن قومي لا يحتمل التهاون، وأن أي نتيجة يشوبها الشك يجب مراجعتها وتصحيحها بلا تردد”.

وأشار إلى أن الدولة التي تملك شجاعة تصحيح المسار، وتضع إرادة شعبها في الصدارة، هي دولة قوية تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وهذا ما جسّدته القيادة السياسية اليوم بوضوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.