أخبار مصر

«الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرًا غدًا لإعلان نتائج الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
 دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين لحضور مؤتمرها الصحفي المقرر غدًا الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بمسرح التليفزيون المصري – ماسبيرو.

وأكدت الهيئة أن المؤتمر سيخصص للإعلان عن نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، مشيرة إلى أهمية حضور وسائل الإعلام لمتابعة وقائع المؤتمر بشكل مباشر.

وأوضحت الهيئة أنها تقدر جهود الإعلاميين في تغطية الأحداث الانتخابية، مشددة على حرصها على الشفافية وتوفير كافة المعلومات الدقيقة حول العملية الانتخابية.

 

الجريدة الرسمية