«الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرًا غدًا لإعلان نتائج الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين لحضور مؤتمرها الصحفي المقرر غدًا الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بمسرح التليفزيون المصري – ماسبيرو.

وأكدت الهيئة أن المؤتمر سيخصص للإعلان عن نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، مشيرة إلى أهمية حضور وسائل الإعلام لمتابعة وقائع المؤتمر بشكل مباشر.

وأوضحت الهيئة أنها تقدر جهود الإعلاميين في تغطية الأحداث الانتخابية، مشددة على حرصها على الشفافية وتوفير كافة المعلومات الدقيقة حول العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.