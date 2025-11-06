ناجي الشهابي: الأحزاب فقدت فعاليتها واستبعاد 79 مرشحًا بسبب شكلي

18 حجم الخط

هاجم الدكتور ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، حالة الضعف التي وصلت إليها الأحزاب السياسية المصرية، مؤكدًا أن الأحزاب فقدت دورها كفاعل أساسي في المشهد السياسي وأصبحت في كثير من الأحيان مجرد مفعول به، متسائلًا عن حالة الانتظار للحصول على "منحة كرسي" بدلًا من العمل السياسي الفعلي.

وقال الشهابي: "دائمًا كانت الأحزاب المصرية هي اللي بتصنع المشهد السياسي، كانت هي الفاعل، مش مفعول به.. الآن بعض الأحزاب القديمة تنتظر كرسي أو اثنين، وهذا غير مقبول".

وأوضح أن عدد الأحزاب القانونية 84 حزبًا، لكن حوالي 30 حزبًا فقط هم من يتحركون بفاعلية في المشهد السياسي، مشيدًا بتواجد الجيل الديمقراطي الذي قدم 603 مرشحين ومرشحات في الانتخابات، ما يجعله أقوى وأكبر الأحزاب المصرية من حيث المشاركة العملية.

أزمات القوائم الانتخابية واستبعاد المرشحين

وكشف الشهابي خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "ولاد البلد" تقديم محمد قاسم، على قناة الشمس، عن تفاصيل صادمة بشأن استبعاد قائمة القاهرة والدلتا (غرب الدلتا)، حيث تم استبعاد 79 مرشحًا بسبب شكلي، مثل تقديم شهادة إقامة باللغة الألمانية غير مترجمة، رغم قبول المحكمة الإدارية لهذا السبب.

وأضاف أن 80 مرشحًا آخرين تم استبعادهم بسبب تقديم إيصالات الكشف الطبي بدلًا من النتائج النهائية، رغم أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يسمح بذلك وأن وزارة الصحة مُلزمة بإرسال النتائج مباشرة للجان الفحص.

الجيل الديمقراطي يثبت حضوره رغم العراقيل

ورغم هذه الاستبعادات، أكد الشهابي أن حزب الجيل الديمقراطي يمتلك 13 مرشحًا على المقاعد الفردية، وهو ما يظهر قدرة الحزب على المنافسة الفعلية والجدية في الانتخابات، مؤكدًا أن الجيل الديمقراطي يثبت نفسه كحزب جاد يمتلك برامج ورؤية واضحة في الحياة السياسية المصرية.

