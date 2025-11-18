نائب رئيس الحزب الناصري: كلمة السيسي تؤكد التزام القيادة السياسية بحماية إرادة الشعب

18 حجم الخط

أكد النائب عمرو رضوان، نائب رئيس حزب العربي الناصري، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات جاء ليؤكد أن إرادة الشعب المصري هي فوق كل اعتبار، وأن الدولة ملتزمة بضمان شفافية العملية الانتخابية، وحق كل مواطن في اختيار من يمثله بحرية تامة، وأن صوت كل مواطن يلعب دورًا أساسيًا في تحديد شكل البرلمان القادم ومستقبل التشريعات والسياسات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية.

وشدد على أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي أداة رئيسية لتعزيز الديمقراطية وتأكيد الوعي الوطني، خاصة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على تعزيز ثقافة المشاركة واحترام القانون، بما يشمل تكافؤ الفرص بين المرشحين.



حماية حق المواطن في المشاركة السياسية أساس بناء مستقبل قوي

وأكد النائب عمرو رضوان، فى تصريح لـ"فيتو": "كنا وما زلنا نؤمن بأن قوة الدولة تكمن في شعوبها، وأن حماية حق المواطن في المشاركة السياسية هي أساس بناء مستقبل قوي وعادل.. هذه الكلمة تؤكد التزام القيادة السياسية بـحماية إرادة الشعب، وتجعل من الانتخابات حقًا شعبيًا أصيلًا لا تقيده أي مصالح خاصة أو ضغوط خارجية".

توقيت توجيهات الرئيس يحمل دلالات مهمة

وأوضح أن توقيت توجيهات الرئيس يحمل دلالات مهمة، إذ يمنح دفعة قوية لكل القوى السياسية للاستعداد للمرحلة المقبلة بمسؤولية وجدية، عبر تقديم برامج واقعية وجيل من الكفاءات القادرة على تمثيل المواطنين بوعي وفهم لطبيعة التحديات الوطنية، وشدّد على أن «الانتخابات ليست مجرد منافسة سياسية، وإنما اختبار حقيقي لمدى قدرة الأحزاب على العمل المؤسسي والانضباط واحترام إرادة الناخبين».

كل مواطن يحمل راية المشاركة في صناديق الاقتراع

وتابع قائلا: "كل مواطن يحمل راية المشاركة في صناديق الاقتراع هو شريك في بناء مصر الحديثة، ومسئولية الدولة أن تضمن أن يكون صوته مسموعًا ومحميًا، وهذا ما تعمل عليه الهيئة الوطنية للانتخابات بكل جدية".



